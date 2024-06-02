Фабрицио Романо сообщил о подписании контракта Мбаппе с «Реалом»

Футбольный инсайдер сообщил, что «Реал» объявит о переходе лидера сборной Франции на следующей неделе

Килиан Мбаппе (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом», мадридский клуб официально объявит о его переходе на следующей неделе. Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Романо отмечает, что Мбаппе принял решение уйти в «Реал» в феврале.

Футболист по окончании сезона стал свободным агентом — он решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», из-за чего у него, по данным СМИ, неоднократно случались конфликты с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года, выиграл шесть чемпионатов Франции, по три Кубка и Суперкубка страны, два Кубка Французской лиги.

«Реал» в минувшем сезоне стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка Испании.

Переход Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год, в середине мая уход форварда в мадридский клуб подтвердил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.