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Фабрицио Романо сообщил о подписании контракта Мбаппе с «Реалом»

Фабрицио Романо: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
Футбольный инсайдер сообщил, что «Реал» объявит о переходе лидера сборной Франции на следующей неделе
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом», мадридский клуб официально объявит о его переходе на следующей неделе. Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Романо отмечает, что Мбаппе принял решение уйти в «Реал» в феврале.

Футболист по окончании сезона стал свободным агентом — он решил не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», из-за чего у него, по данным СМИ, неоднократно случались конфликты с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года, выиграл шесть чемпионатов Франции, по три Кубка и Суперкубка страны, два Кубка Французской лиги.

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Килиан Мбаппе

«Реал» в минувшем сезоне стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка Испании.

Переход Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год, в середине мая уход форварда в мадридский клуб подтвердил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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