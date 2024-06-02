Махачев получил $100 тыс. в качестве бонусов за лучший бой турнира UFC
Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, защитивший титул в бою с американцем Дастином Порье, получил два бонуса по $50 тыс. за лучшее выступление вечера и лучший поединок, сообщила пресс-служба промоушена.
Махачев в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) одержал досрочную победу над Порье удушающим приемом в пятом раунде, в третий раз защитив пояс и доведя выигрышную серию в UFC до 14 бoев.
Всего на счету Махачева теперь 26 побед в ММА при одном поражении.
Россиянин после боя с Порье вновь заявил о желании побороться за титул в полусредней весовой категории.
Также бонус за лучшее выступление вечера получил американец Кевин Холланд, который в первом раунде задушил поляка Михала Олексейчука.
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