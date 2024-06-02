Ислам Махачев получил $100 тыс. в качестве бонусов за лучший бой турнира UFC

Махачев получил $100 тыс. в качестве бонусов за лучший бой турнира UFC

Бой россиянина с Дастином Порье признали лучшим на турнире UFC 302 в Ньюарке. Также Ислам Махачев и Кевин Холланд получили бонусы за лучшее выступление вечера

Фото: Luke Hales / Getty Images

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, защитивший титул в бою с американцем Дастином Порье, получил два бонуса по $50 тыс. за лучшее выступление вечера и лучший поединок, сообщила пресс-служба промоушена.

Махачев в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) одержал досрочную победу над Порье удушающим приемом в пятом раунде, в третий раз защитив пояс и доведя выигрышную серию в UFC до 14 бoев.

Всего на счету Махачева теперь 26 побед в ММА при одном поражении.

Россиянин после боя с Порье вновь заявил о желании побороться за титул в полусредней весовой категории.

Также бонус за лучшее выступление вечера получил американец Кевин Холланд, который в первом раунде задушил поляка Михала Олексейчука.