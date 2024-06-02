Брата Хабиба Нурмагомедова задержала охрана после победы Махачева в UFC

После окончания поединка Ислама Махачева и Дастина Порье на UFC Усман Нурмагомедов бросился в октагон, после чего его задержала охрана и вывела за пределы арены

Усман Нурмагомедов (Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС)

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов был выведен за пределы арены после победы россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 302. Об этом ТАСС сообщили в команде Махачева.

После окончания поединка Нурмагомедов, находившийся в зале, перелез через ограждение, однако его остановила охрана, которая задержала его и вывела за пределы арены. По словам собеседника ТАСС, Нурмагомедов не нарушал закон, ему ничего не грозит.

Махачев победил Порье и защитил чемпионский титул UFC в легком весе. Россиянин выиграл удушающим приемом в пятом раунде.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего 25-летний Нурмагомедов одержал за карьеру 17 побед и ни разу не проигрывал.