Брата Хабиба Нурмагомедова задержала охрана после победы Махачева в UFC
Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов был выведен за пределы арены после победы россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 302. Об этом ТАСС сообщили в команде Махачева.
После окончания поединка Нурмагомедов, находившийся в зале, перелез через ограждение, однако его остановила охрана, которая задержала его и вывела за пределы арены. По словам собеседника ТАСС, Нурмагомедов не нарушал закон, ему ничего не грозит.
Махачев победил Порье и защитил чемпионский титул UFC в легком весе. Россиянин выиграл удушающим приемом в пятом раунде.
Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего 25-летний Нурмагомедов одержал за карьеру 17 побед и ни разу не проигрывал.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл