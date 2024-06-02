Махачев победил Порье в чемпионском бою UFC и побил рекорд Хабиба

Россиянин провел третью успешную защиту своего чемпионского титула UFC в легком весе. На счету Махачева уже 14 побед подряд, это новый рекорд промоушена в легком дивизионе

Ислам Махачев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном бою турнира UFC 302, который завершился в Ньюарке (штат Нью-Джерси), и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого россиянин дважды защитил свой пояс в поединках с австралийцем Александром Волкановски.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в карьере ММА. В активе 35-летнего Порье 30 побед, девять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

До этого поединка Махачев наряду с Джоном Джонсом являлся обладателем самой длительной действующей победной серии в UFC — 13 боев. Именно на 13-й победе завершил свою карьеру Хабиб Нурмагомедов. Благодаря победе над Порье Махачев побил рекорд легкого дивизиона по самой продолжительной серии. Самая же длительная победная серия в истории UFC принадлежит бразильцу Андерсону Силве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15).

Кроме того, Махачев выиграл свой четвертый титульный поединок и повторил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. По четыре победы также у Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна.

Порье третий раз в своей карьере уступил в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. В сентябре 2019 года американец проиграл Нурмагомедову, в декабре 2021-го — Оливейре.