КХЛ оштрафовала СКА за слова Александра Медведева о предвзятости судей
Петербургский СКА оштрафован за высказывания главы совета директоров клуба Александра Медведева о судействе матчей КХЛ, сообщается в телеграм-канале турнира.
СКА после вылета в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1–4) опубликовал заявление Медведева, в котором тот сказал, что в плей-офф петербуржцы получили больше всех двухминутных штрафов и это можно объяснить только предвзятостью. «Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» — является далеко не риторическим, а требует ответа», — считает Медведев.
Согласно пункту дисциплинарного регламента, по которому наказан СКА, штраф составил 500 тыс. руб.
Ранее в понедельник Медведев заявил, что команда начала подготовку к новому сезону, а также что ее усилят «без резких и хаотичных движений».
СКА в последний раз вылетал во втором раунде в 2014 году.
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