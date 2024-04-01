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КХЛ оштрафовала СКА за слова Александра Медведева о предвзятости судей

СКА оштрафовали за ₽500 тыс. за слова Александра Медведева о предвзятости судей
СКА вылетел из плей-офф во втором раунде. Александр Медведев 26 марта раскритиковал судей и обвинил их в предвзятости. Дисциплинарный регламент предусматривает за такое нарушение штраф 500 тыс. руб.
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА оштрафован за высказывания главы совета директоров клуба Александра Медведева о судействе матчей КХЛ, сообщается в телеграм-канале турнира.

СКА после вылета в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1–4) опубликовал заявление Медведева, в котором тот сказал, что в плей-офф петербуржцы получили больше всех двухминутных штрафов и это можно объяснить только предвзятостью. «Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» — является далеко не риторическим, а требует ответа», — считает Медведев.

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Согласно пункту дисциплинарного регламента, по которому наказан СКА, штраф составил 500 тыс. руб.

Ранее в понедельник Медведев заявил, что команда начала подготовку к новому сезону, а также что ее усилят «без резких и хаотичных движений».

СКА в последний раз вылетал во втором раунде в 2014 году.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Александр Медведев
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