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«Динамо» продлит контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром Гусевым

«Динамо» продлит контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром Гусевым
Никита Гусев в нынешнем сезоне установил рекорд лиги по количеству очков в регулярном чемпионате — 89
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» продлит контракт с лучшим бомбардиром клуба Никитой Гусевым. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров московского клуба КХЛ Виктор Воронин.

«Перед началом плей‑офф было принято решение о продлении контракта, рассчитанного до 30 апреля 2024 года», — цитирует Воронина «Матч ТВ».

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Гусев в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав рекордные 89 очков.

Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).

«Динамо» выиграло регулярный чемпионат в нынешнем сезоне, но сенсационно проиграло челябинскому «Трактору» в 1/4 финала плей-офф.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Никита Гусев
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