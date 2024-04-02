«Динамо» продлит контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром Гусевым
Московское «Динамо» продлит контракт с лучшим бомбардиром клуба Никитой Гусевым. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров московского клуба КХЛ Виктор Воронин.
«Перед началом плей‑офф было принято решение о продлении контракта, рассчитанного до 30 апреля 2024 года», — цитирует Воронина «Матч ТВ».
Гусев в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав рекордные 89 очков.
Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).
«Динамо» выиграло регулярный чемпионат в нынешнем сезоне, но сенсационно проиграло челябинскому «Трактору» в 1/4 финала плей-офф.
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