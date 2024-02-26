Гусев стал лучшим бомбардиром сезона в КХЛ, Буше — лучшим снайпером

Гусев с рекордной результативностью стал лучшим бомбардиром сезона в КХЛ

В понедельник завершился регулярный чемпионат КХЛ. Лучшим бомбардиром сезона стал Никита Гусев из московского «Динамо», набравший 89 очков, лучшим снайпером — Рид Буше из «Авангарда» с 44 голами

Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо» в заключительном матче «регулярки» победило ЦСКА со счетом 4:3 в овертайме. Гусев записал на свой счет три результативные передачи, завершив чемпионат с 89 очками (23 шайбы и 66 передач).

В предыдущем матче с владивостокским «Адмиралом» 24 февраля Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков за одну «регулярку» (85).

Лучшим снайпером сезона стал американский форвард омского «Авангарда» Рид Буше, который забросил 44 шайбы в 64 матчах и стал вторым бомбардиром сезона (78). Американец на семь шайб опередил ближайшего преследователя — Николая Голдобина из московского «Спартака».

Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат впервые с 2014 года. В первом раунде плей-офф команда Алексея Кудашова сыграет с минским «Динамо».

«Авангард» стал вторым в Восточной конференции и начнет плей-офф серией с тольяттинской «Ладой».