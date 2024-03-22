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«Динамо» сенсационно всухую проиграло серию 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» сенсационно вылетело от «Трактора» в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Московский клуб, победитель регулярного чемпионата, уступил в четвертьфинальной серии «Трактору» в четырех матчах. В полуфинале соперником челябинцев будет омский «Авангард» или ярославский «Локомотив»
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московское «Динамо» уступило в гостях челябинскому «Трактору» со счетом 4:5 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Чарльз Робинсон (11-я минута), Данил Юртайкин (13), Антон Бурдасов (17), Джек Родевальд (20) и Максим Шабанов (55). У проигравших отличились Седрик Пакетт (9), Джордан Уил (26, 50) и Эрик О'Делл (60).

Счет в серии до четырех побед стал 4–0 в пользу «Трактора», в полуфинале челябинцы сыграют с победителем пары «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль).

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«Динамо» выиграло регулярный чемпионат в нынешнем сезоне, «Трактор» был шестым в Восточной конференции.

За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь однажды завоевывал Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА.

В первом раунде «Динамо» победило одноименный клуб из Минска, «Трактор» выбил уфимский «Салават Юлаев».

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