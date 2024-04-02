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«Динамо» не уволило тренера после провала в плей-офф КХЛ

«Динамо» не уволило тренера после сенсационного вылета из плей-офф КХЛ
В нынешнем сезоне «Динамо» выиграло регулярный чемпионат, но уступило «Трактору» в 1/4 финала Кубка Гагарина. Тем не менее Алексей Кудашов продолжит тренировать команду
Алексей Кудашов
Алексей Кудашов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Алексей Кудашов останется на посту главного тренера «Динамо» в следующем сезоне КХЛ. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров московского клуба Виктор Воронин.

«С ним изначально был контракт на три года. Все эти три года он работал спокойно. Сейчас у него чистые два года. Вы видели состояние плей-офф, некорректные отставки главных тренеров. Я считаю, что тренер должен доиграть свою скрипку», — цитирует Воронина «РИА Новости».

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Фото:Валентина Певцова / ТАСС

«Динамо» выиграло регулярный чемпионат в нынешнем сезоне, но проиграло «Трактору» в 1/4 финала плей-офф. Челябинцы были шестыми в Восточной конференции, но сенсационно выиграли серию у «бело-голубых» в четырех матчах.

Кудашов, бывший капитан «Динамо», возглавляет московский клуб с апреля 2021 года. Ранее он тренировал подмосковный «Атлант» (2013–2015), ярославский «Локомотив» (2015–2017), петербургский СКА и сборную России (2018–2020).

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Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Алексей Кудашов
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