МОК предоставит российским спортсменам жилье и транспорт на Олимпиаде
Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже будут обеспечены жильем и транспортом, заявили ТАСС в пресс-службе МОК.
«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — сообщили в МОК.
На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго сказала во время визита в Киев, что российским и белорусским спортсменам будут не рады в столице Игр, хотя глава оргкомитета Тони Эстанге в декабре утверждал обратное.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в понедельник заявил, что если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то МОК должен как минимум перенести Игры в другое место.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 26 марта назвала спортсменов, которые поедут в Париж в нейтральном статусе, «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков».
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