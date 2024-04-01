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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК предоставит российским спортсменам жилье и транспорт на Олимпиаде

МОК: российским спортсменам предоставят жилье и транспорт на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее мэр Парижа заявила, что россиянам будут не рады в столице Олимпиады. В МОК заявили, что у нейтральных спортсменов такие же права на жилье и логистическую поддержку, как и у остальных
Фото: Marc Piasecki / Getty Images
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже будут обеспечены жильем и транспортом, заявили ТАСС в пресс-службе МОК.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — сообщили в МОК.

На прошлой неделе мэр Парижа Анн Идальго сказала во время визита в Киев, что российским и белорусским спортсменам будут не рады в столице Игр, хотя глава оргкомитета Тони Эстанге в декабре утверждал обратное.

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Спорт
Ирина Винер

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в понедельник заявил, что если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то МОК должен как минимум перенести Игры в другое место.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 26 марта назвала спортсменов, которые поедут в Париж в нейтральном статусе, «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков».

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024
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