Кузнецова не допустили до матчей НХЛ после прохождения программы помощи

Кузнецова из «Вашингтона» не допустили до НХЛ после программы помощи игрокам

Кузнецов получил разрешение возобновить только тренировки с командой. 6 февраля НХЛ объявила, что Кузнецов включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами

Евгений Кузнецов (Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire via / Global look press)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прошел программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), говорится в сообщении Лиги.

В заявлении отмечается, что форвард получил разрешение возобновить тренировки с командой. Однако россиянин пока не получил разрешения вернуться к участию в матчах. «Дальнейшее восстановление Кузнецова продолжает осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам», — говорится в заявлении.

6 февраля НХЛ объявила, что Кузнецов включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. По условиям программы, хоккеисту можно вернуться в клуб после того, как это разрешат администраторы программы.

В конце февраля программу прошел другой российский хоккеист из «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Пока он на лед в матче НХЛ не выходил.

Кузнецов после завершения чемпионата мира в 2019 году сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года. Однако НХЛ не стала сильно наказывать игрока за это, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество и было применено во внесоревновательный период. Хоккеиста отстранили только на три игры.

31-летний Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» вместе с Александром Овечкиным.