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Игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов

Игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов
Хоккеисты из НХЛ примут участие в олимпийском турнире шестой раз в истории и впервые с Олимпиады 2014 года в Сочи
Фото: Yifan Ding / NHL via Getty Images
Фото: Yifan Ding / NHL via Getty Images

Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом объявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«Мы можем объявить, что игроки НХЛ будут участвовать в хоккейных турнирах на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов», — сказал Беттмэн.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в корейском Пхёнчхане и Пекине. Сборная России завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

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В 2026-м Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Организатор Игр-2030 будет выбран Международным олимпийским комитетом (МОК) позднее в этом году.

Игроки НХЛ примут участие в олимпийском хоккейном турнире шестой раз в истории (после Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турина-2006, Ванкувера-2010 и Сочи-2014).

«Мы знаем, что хоккейные фанаты во всем мире уже давно с нетерпением ждут следующего международного соревнования лучших из лучших, и теперь они наконец могут увидеть, как некоторые из их любимых игроков представляют свои страны», — сказал исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш.

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал это решение поворотным моментом для этого вида спорта. «IIHF смогла собрать за одним столом все заинтересованные стороны, чтобы найти долгосрочный и устойчивый консенсус, который является основой того, что мы намерены делать как спортивные организации. Мы уже с нетерпением ждем возможности стать свидетелями лучших хоккейных матчей на предстоящих Играх», — добавил Тардиф.

IIHF отстранила сборные России от международных соревнований в феврале 2022-го, главная национальная команда пропустит в этом году уже третий чемпионат мира подряд. Тардиф говорил, что это делается для безопасности игроков и персонала. МОК пока не рекомендовал допускать россиян в командных видах спорта.

НХЛ не отстраняла российских игроков, которые являются лидерами многих клубов, после начала военной операции на Украине. Однако она перенесла запланированный на 2024 год Кубок мира и решила изменить его формат: НХЛ рассматривает возможность провести соревнование без сборной России. 

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