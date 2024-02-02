Игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов

Хоккеисты из НХЛ примут участие в олимпийском турнире шестой раз в истории и впервые с Олимпиады 2014 года в Сочи

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Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом объявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«Мы можем объявить, что игроки НХЛ будут участвовать в хоккейных турнирах на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов», — сказал Беттмэн.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в корейском Пхёнчхане и Пекине. Сборная России завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

В 2026-м Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Организатор Игр-2030 будет выбран Международным олимпийским комитетом (МОК) позднее в этом году.

Игроки НХЛ примут участие в олимпийском хоккейном турнире шестой раз в истории (после Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турина-2006, Ванкувера-2010 и Сочи-2014).

«Мы знаем, что хоккейные фанаты во всем мире уже давно с нетерпением ждут следующего международного соревнования лучших из лучших, и теперь они наконец могут увидеть, как некоторые из их любимых игроков представляют свои страны», — сказал исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал это решение поворотным моментом для этого вида спорта. «IIHF смогла собрать за одним столом все заинтересованные стороны, чтобы найти долгосрочный и устойчивый консенсус, который является основой того, что мы намерены делать как спортивные организации. Мы уже с нетерпением ждем возможности стать свидетелями лучших хоккейных матчей на предстоящих Играх», — добавил Тардиф.

IIHF отстранила сборные России от международных соревнований в феврале 2022-го, главная национальная команда пропустит в этом году уже третий чемпионат мира подряд. Тардиф говорил, что это делается для безопасности игроков и персонала. МОК пока не рекомендовал допускать россиян в командных видах спорта.

НХЛ не отстраняла российских игроков, которые являются лидерами многих клубов, после начала военной операции на Украине. Однако она перенесла запланированный на 2024 год Кубок мира и решила изменить его формат: НХЛ рассматривает возможность провести соревнование без сборной России.