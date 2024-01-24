В ФХР связали участие России в Олимпиаде с «большими деньгами» НХЛ
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что на возвращение россиян на соревнования под эгидой международной федерации (IIHF) может повлиять участие НХЛ в Олимпиаде 2026 года. Слова Курбатова приводит «Матч ТВ».
IIHF отстранила россиян в феврале 2022 года, они пропустят уже третий чемпионат мира подряд. Глава IIHF Люк Тардиф говорил, что это делается для безопасности игроков и персонала.
Курбатов заявил, что решение по участию россиян в чемпионате мира 2025 года будет до апреля, но в ФХР «не видят позитивных сдвигов», а в решении по допуску на Олимпиаду Россия «находится вообще в третьем ряду».
«IIHF активно ведет переговоры с НХЛ. И если они договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Это бизнес, большие деньги. Вряд ли тогда россияне останутся за бортом», — сказал Курбатов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
НХЛ не отстраняла российских игроков, которые являются лидерами многих клубов, после начала военной операции на Украине, однако перенесла запланированный на 2024 год Кубок мира и решила изменить его формат.
Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в корейском Пхёнчхане и Пекине, где россияне взяли соответственно золото и серебро.
МОК пока не рекомендовал допускать россиян в командных видах спорта.
После отстранения российские и белорусские хоккеисты проводят матчи между собой или со сборной Казахстана.
В начале января IIHF по соображениям безопасности отстранила сборные Израиля, однако после обвинений в антисемитизме решила допустить молодежную сборную на чемпионат мира в Болгарии в III дивизионе.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы