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В ФХР связали участие России в Олимпиаде с «большими деньгами» НХЛ

Гендиректор ФХР: не видим позитивных сдвигов в допуске сборной России на ЧМ
Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов считает, что позитивных сдвигов по участию сборной России в чемпионате мира 2025 года пока нет, а на вопрос допуска на Олимпиаду влияет много факторов, в том числе переговоры IIHF с НХЛ
Сборная &laquo;Россия 25&raquo; на Кубке &laquo;Первого канала&raquo;
Сборная «Россия 25» на Кубке «Первого канала» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что на возвращение россиян на соревнования под эгидой международной федерации (IIHF) может повлиять участие НХЛ в Олимпиаде 2026 года. Слова Курбатова приводит «Матч ТВ».

IIHF отстранила россиян в феврале 2022 года, они пропустят уже третий чемпионат мира подряд. Глава IIHF Люк Тардиф говорил, что это делается для безопасности игроков и персонала.

Курбатов заявил, что решение по участию россиян в чемпионате мира 2025 года будет до апреля, но в ФХР «не видят позитивных сдвигов», а в решении по допуску на Олимпиаду Россия «находится вообще в третьем ряду».

«IIHF активно ведет переговоры с НХЛ. И если они договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Это бизнес, большие деньги. Вряд ли тогда россияне останутся за бортом», — сказал Курбатов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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НХЛ не отстраняла российских игроков, которые являются лидерами многих клубов, после начала военной операции на Украине, однако перенесла запланированный на 2024 год Кубок мира и решила изменить его формат.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в корейском Пхёнчхане и Пекине, где россияне взяли соответственно золото и серебро.

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МОК пока не рекомендовал допускать россиян в командных видах спорта.

После отстранения российские и белорусские хоккеисты проводят матчи между собой или со сборной Казахстана.

В начале января IIHF по соображениям безопасности отстранила сборные Израиля, однако после обвинений в антисемитизме решила допустить молодежную сборную на чемпионат мира в Болгарии в III дивизионе.

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