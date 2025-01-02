Самые громкие скандалы в мире спорта в 2024 году

Открытие Олимпийских игр в Париже, положительный допинг-тест первой ракетки мира. Самые громкие скандалы в 2024 году — в материале «РБК Спорт»

Париж, Франция (Фото: François-Xavier Marit / Getty Images)

Открытие Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпиады в Париже вызвала критику со стороны религиозных организаций, политиков, общественных деятелей. Наибольшее негодование у них вызвала сцена, посвященная «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, в которой вместо Иисуса Христа и его апостолов были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Завершал номер мужчина в голубой краске, изображавший древнегреческого бога Диониса.

Позже Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за это представление. В своем сообщении чиновники заявили, что главной целью организаторов было прославление общности и толерантности. В оргкомитете также отметили, что если определенные сцены кого-то обидели, то это было совершенно непреднамеренно, и они глубоко сожалеют об этом.

Кроме того, споры вызвал и театрализованный ролик, посвященный событиям французской революции. Казненная Мария Антуанетта держала в руках свою отрубленную голову и исполняла оперную арию, в то время как рядом играла местная метал-группа Gojira.

Гендерный скандал на Олимпиаде

Одним из самых громких скандалов на Олимпиаде-2024 в Париже стал боксерский поединок между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест и была дисквалифицирована Международной ассоциацией бокса (IBA). Тем не менее, МОК допустил Хелиф до соревнований в Париже.

Поединок между Карини и Хелиф завершился на 46-й секунде — итальянка пропустила несколько ударов и попросила остановить бой. При объявлении победителя Карини отказалась пожать сопернице руку, а затем опустилась посреди ринга на колени и заплакала, заявив о «несправедливости».

По итогам поединка в МОК заявили, что каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации, тогда как IBA осудила участие Хелиф. Стоит отметить, что кроме спортсменки из Алжира к соревнованиям была допущена еще одна боксерша, провалившая гендерный тест — спортсменка Линь Юйтин из Тайваня.

Хелиф в итоге стала чемпионкой, одержав безоговорочные победы во всех поединках.

Секс-скандал в «Сибирских снайперах»

В ноябре журналист Алексей Шевченко в телеграм-канале сообщил о секс-скандале в молодежной команде «Сибирские снайперы» клуба «Сибирь». Позже обнародовали детали происшествия: телеграм-канал Hockeymans рассказал, что тренер по физической подготовке Вадим Берестов отправлял двум хоккеистам интимные фотографии.

Об инциденте стало известно 27 ноября, в день игры с командой «Авто» из Екатеринбурга. В ходе этого поединка специалист был задержан местными правоохранительными органами.

В ХК «Сибирь» заявили, что окажут правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации. Берестов, в свою очередь, отметил, что беспокоится о своей семье, и добавил, что у каждой ситуации есть две стороны.

Допинг-скандал Синнера

Первая ракетка мира Янник Синнер оказался в центре крупного допингового скандала: он дважды провалил тесты, показавшие положительный результат на метаболит клостебола в низких концентрациях.

Первый тест был взят 10 марта перед турниром серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, второй — восемь дней спустя во внесоревновательный период. 23-летний теннисист в обоих случаях смог оспорить временное отстранение, предусмотренное в таких ситуациях, и продолжил участие в соревнованиях.

В августе Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) заявило, что Синнер не несет никакой вины за два нарушения антидопинговых правил.

Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм в результате контакта с членом его команды, который наносил безрецептурный спрей с клостеболом на свою кожу для обработки раны. В этот же период он ежедневно проводил сеансы массажа Синнеру.

Коррупция в российском футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн руб. за «помощь в судействе». По словам Федорищева, он получил данную информацию от одного из функционеров команды и подчеркнул, что коррупция затрагивает не весь судейский корпус, а отдельных людей. Губернатор также отметил, что в коррупционной схеме задействовано до 10 клубов РПЛ, а оборот составляет около 500 млн руб.

Команды направили письмо губернатору Самарской области с требованием предоставить доказательства обвинений в коррупционных схемах в футболе. Руководство РПЛ выразило готовность участвовать в расследовании и потребовало конкретных фактов от губернатора, подчеркивая, что нелегитимные обвинения наносят ущерб репутации лиги и клубов.

Вячеслав Федорищев подал заявление в прокуратуру и УМВД для проверки деятельности футбольного клуба «Крылья Советов» по четырем статьям УК России: злоупотребление полномочиями (ст. 201), нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1), мошенничество (ст. 159) и присвоение или растрата (ст. 160).

Мбаппе заподозрили в изнасиловании

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил октябрьский сбор сборной Франции и вместо этого провел несколько дней в Швеции. После его поездки местные СМИ стали сообщать о его причастности к изнасилованию, якобы произошедшему 10 октября в одном из отелей Стокгольма.

В октябре шведская прокуратура начала расследование, хотя изначально имя Мбаппе долгое время не называлось. 14 октября газета Expressen сообщила о том, что он стал подозреваемым, сославшись на анонимные источники, а Aftonbladet подтвердила эту информацию на следующий день. Мбаппе отверг обвинения, назвав их фейковыми, и подал иск о клевете. При этом форвард был вынужден пропустить ноябрьские матчи сборной Франции — главный тренер национальной команды Дидье Дешам заявил, что «так будет лучше».

В итоге дело об изнасиловании было закрыто. В шведской прокуратуре заявили, что собранных доказательств оказалось недостаточно, а истица больше не желает участвовать в расследовании.