Мостовой надел балаклаву во время празднования гола «Локомотиву»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отпраздновал второй гол в игре с «Локотивом», надев балаклаву, во время домашнего матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Судья затем показал ему желтую карточку.

Первый гол забил Педро на девятой минуте. Мостовой отправил мяч в ворота на 91-й минуте, получив передачу от Александра Ерохина. Матч завершился со счетом 2:0.

«Локомотив» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Локомотив» с 27 очками находится на четвертой строке.

Мостового 23 октября пытались похитить в Санкт-Петербурге, сообщали источники РБК. «Фонтанка» сообщала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун.

По делу о разбое и похищении человека (различные части ст. 126 и 162 УК) проходят Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. Все четверо были задержаны 26 октября, они полностью признали свою вину. Им избрана мера пресечения в виде ареста — до 25 декабря.

МВД назвало организатором похищений петербургского студента-второкурсника, он также задержан. Заказчик может находиться за пределами России.