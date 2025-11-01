 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,4 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,05 2 2,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,17 x 3,1 2 3,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,6 x 3,85 2 2,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,4 x 3,75 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,35 x 4 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,7 2 3,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,6 x 4,3 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 7,8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 12,5 2 43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,42 x 5,2 2 6,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Мостовой надел балаклаву во время празднования гола «Локомотиву»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отпраздновал второй гол в игре с «Локотивом», надев балаклаву, во время домашнего матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Судья затем показал ему желтую карточку.

Первый гол забил Педро на девятой минуте. Мостовой отправил мяч в ворота на 91-й минуте, получив передачу от Александра Ерохина. Матч завершился со счетом 2:0.

«Локомотив» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Локомотив» с 27 очками находится на четвертой строке.

«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения
Спорт

Мостового 23 октября пытались похитить в Санкт-Петербурге, сообщали источники РБК. «Фонтанка» сообщала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун.

По делу о разбое и похищении человека (различные части ст. 126 и 162 УК) проходят Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. Все четверо были задержаны 26 октября, они полностью признали свою вину. Им избрана мера пресечения в виде ареста — до 25 декабря.

МВД назвало организатором похищений петербургского студента-второкурсника, он также задержан. Заказчик может находиться за пределами России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФК Зенит Локомотив Андрей Мостовой
Андрей Мостовой фото
Андрей Мостовой
футболист
5 ноября 1997 года
Материалы по теме
«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения
Спорт
МВД показало кадры допроса подозреваемых в попытке похищения Мостового
Общество
Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Еще три российских аэропорта ограничили полеты Политика, 00:04
Власти изучат льготы для НПЗ за выпуск дополнительных объемов топлива Бизнес, 00:00
На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв Политика, 01 ноя, 23:54
Третий за вечер российский аэропорт приостановил полеты Политика, 01 ноя, 23:33
Бизнес в США вынужденно снизил цены из-за прекращения выпуска пенни Финансы, 01 ноя, 23:16
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников Политика, 01 ноя, 23:15
Мостовой надел балаклаву во время празднования гола «Локомотиву» Спорт, 01 ноя, 23:09
МИД призвал сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн зоной мира Политика, 01 ноя, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 01 ноя, 23:00
Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров Политика, 01 ноя, 22:37
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин» Политика, 01 ноя, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 01 ноя, 22:30