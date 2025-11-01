Захарова заявила, что Россия не прогнется под «аморальные требования МОК»

Официальный представитель МИДа подчеркнула, что в России «не будут припадать к ноге и целовать ботинки», а будут требовать уважения к себе

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Россия не будет унижаться ради возвращения спортсменов на международную арену со своих флагом и гимном, заявила в эфире «Матч ТВ» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Большая часть федераций по летним видам спорта сейчас допускает хотя бы на минимальном уровне участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а в зимних видах — нет.

«Мы не говорим, что мы не хотим участвовать в Олимпийских играх, но говорим о том, что под теми наставлениями, давлением и абсолютно аморальными требованиями, под которые нас хотят подставить, мы этого делать не будем. Мы будем работать, ждать, когда у них там изменится», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, российская сторона продолжит влиять на эту ситуацию с допуском, доказывать свою правоту через арбитражи, международные организации и публичную сферу. «Но мы не будем класть на алтарь чьих‑то болезненных интересов не только наше достоинство, но и вообще нашу суть. <.> Мы показали, что в этом мире больше рабов не ждите, не будем мы припадать к ноге и целовать ваши ботинки только потому, что вы грозите нам отлучением от своего извращенного мира. Будем требовать уважения к себе», — заключила Захарова.

В сентябре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — в нейтральном статусе и только в личных видах. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и постановил отменить санкции Международной федерации санного спорта (FIL) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее в октябре апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса об отстранении российских спортсменов от турниров. Кроме того, CAS признал, что полный запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях по настольному теннису противоречит Олимпийской хартии, действие которой распространяется на все виды спорта.