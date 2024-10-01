Клуб Слуцкого потерпел разгромное поражение в азиатской Лиге чемпионов
Китайская команда «Шанхай Шэньхуа», возглавляемая бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, разгромно проиграла в гостевом матче второго тура азиатской Лиги чемпионов АФК. Подопечные российского специалиста уступили со счетом 0:3 малайзийскому клубу «Джохор Дарул Тазим».
В игре, состоявшейся в городе Джохор-Бару, отличились Ариф Айман (11-я минута), Хорхе Обрегон (26-я) и Хуан Муньис (80-я).
При этом новый сезон в главном азиатском клубном первенстве «Шанхай Шэньхуа» начал с крупной победы, обыграв со счетом 4:1 южнокорейский «Пхохан Стилерс». После двух туров коллектив Слуцкого с тремя очками занимает пятое место в Восточной конференции. В следующей игре турнира «Шанхай» примет дома японский «Кавасаки Фронтале», который после двух туров тоже имеет три очка в запасе.
Ранее «Шанхай Шэньхуа» уступил со счетом 2:3 команде «Шанхай Порт» в полуфинальном матче Кубка Китая. С этим же клубом команда Слуцкого ведет борьбу за золотые медали национального первенства. За три тура до конца чемпионата «Шанхай Порт» идет на первом месте с 72 очками, а в активе «Шанхай Шэньхуа» — 72 очка.
Леонид Слуцкий возглавлял сборную России в 2015–2016 году. На клубном уровне он работал в ЦСКА, «Рубине», «Крыльях Советов», а также в английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе» и в других командах.
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