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Клуб Слуцкого потерпел разгромное поражение в азиатской Лиге чемпионов

Коллектив бывшего тренера сборной России со счетом 0:3 уступил малайзийскому клубу «Джохор Дарул Тазим»
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Китайская команда «Шанхай Шэньхуа», возглавляемая бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, разгромно проиграла в гостевом матче второго тура азиатской Лиги чемпионов АФК. Подопечные российского специалиста уступили со счетом 0:3 малайзийскому клубу «Джохор Дарул Тазим».

В игре, состоявшейся в городе Джохор-Бару, отличились Ариф Айман (11-я минута), Хорхе Обрегон (26-я) и Хуан Муньис (80-я).

При этом новый сезон в главном азиатском клубном первенстве «Шанхай Шэньхуа» начал с крупной победы, обыграв со счетом 4:1 южнокорейский «Пхохан Стилерс». После двух туров коллектив Слуцкого с тремя очками занимает пятое место в Восточной конференции. В следующей игре турнира «Шанхай» примет дома японский «Кавасаки Фронтале», который после двух туров тоже имеет три очка в запасе.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» уступил со счетом 2:3 команде «Шанхай Порт» в полуфинальном матче Кубка Китая. С этим же клубом команда Слуцкого ведет борьбу за золотые медали национального первенства. За три тура до конца чемпионата «Шанхай Порт» идет на первом месте с 72 очками, а в активе «Шанхай Шэньхуа» — 72 очка.

Леонид Слуцкий возглавлял сборную России в 2015–2016 году. На клубном уровне он работал в ЦСКА, «Рубине», «Крыльях Советов», а также в английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе» и в других командах.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Леонид Слуцкий (тренер) Футбол азиатская Лига чемпионов
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