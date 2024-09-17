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Клуб Слуцкого стартовал в азиатской Лиге чемпионов с разгромной победы

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Пхохан Стилерс» в первом матче азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» пропустил первым в матче с южнокорейским «Пхохан Стилерс», но в итоге выиграл со счетом 4:1
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли дома южнокорейский «Пхохан Стилерс» со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».

Китайский клуб пропустил первым на 53-й минуте — отличился Жорже Луис. Но затем команде удалось забить четыре подряд гола, это сделали Андре (65), Сефас Малеле (71, 82 — с пенальти) и Гао Тяньи (84).

Клуб Слуцкого выиграл матч чемпионата Китая, уступая 0:2
Спорт
Леонид Слуцкий

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

В зоне «Восток» также выступают китайские «Шанхай Порт» и «Шаньдун Тайшань», южнокорейские «Ульсан Хёндэ» и «Кванджу», японские «Виссел Кобе», «Иокогама Ф. Маринос» и «Кавасаки Фронтале», таиландский «Бурирам Юнайтед», австралийский «Сентрал Кост Маринерс» и малайзийский «Джохор Дарул Тазим».

В плей-офф выйдут восемь клубов.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 1 октября в гостях сыграет с «Джохор Дарул Тазим».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер) азиатская Лига чемпионов
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