Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» уступили «Шанхай Порт» со счетом 2:3 в полуфинальном матче Кубка Китая.
В составе победителей голы забили Лео Ситтадини (18-я и 50-я минуты) и Оскар (65, с пенальти). У проигравших отличились Синъити Чан (41) и Сефас Малеле (90+5).
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда потерпела лишь второе поражение в нынешнем сезоне во всех турнирах. Первое было 4 августа в 21-м туре чемпионата от «Бэйцзин Гоань» (1:2).
Команда Слуцкого борется с «Шанхай Порт» за чемпионство. Она пока занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков. «Порт» лидирует с 69 очками. До завершения чемпионата остается четыре тура.
В финале Кубка Китая «Шанхай Порт» сыграет против «Шаньдун Тайшань». В прошлом сезоне турнир выиграл «Шанхай Шэньхуа».
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