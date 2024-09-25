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Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Клуб Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» проиграл в полуфинале Кубка Китая
«Шанхай Шэньхуа» уступил лидеру чемпионата Китая «Шанхай Порт» со счетом 2:3. Для команды Леонида Слуцкого это лишь второе поражение в нынешнем сезоне во всех турнирах
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» уступили «Шанхай Порт» со счетом 2:3 в полуфинальном матче Кубка Китая.

В составе победителей голы забили Лео Ситтадини (18-я и 50-я минуты) и Оскар (65, с пенальти). У проигравших отличились Синъити Чан (41) и Сефас Малеле (90+5).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда потерпела лишь второе поражение в нынешнем сезоне во всех турнирах. Первое было 4 августа в 21-м туре чемпионата от «Бэйцзин Гоань» (1:2).

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Леонид Слуцкий

Команда Слуцкого борется с «Шанхай Порт» за чемпионство. Она пока занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков. «Порт» лидирует с 69 очками. До завершения чемпионата остается четыре тура.

В финале Кубка Китая «Шанхай Порт» сыграет против «Шаньдун Тайшань». В прошлом сезоне турнир выиграл «Шанхай Шэньхуа».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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