Китай остался лидером медального зачета Олимпиады после шестого дня
Сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Париже после шестого соревновательного дня.
1 августа китайцы завоевали пять наград — победы одержали Лю Юкунь (стрельба из винтовки на 50 м в трех позициях) и Ян Цзяюй (спортивная ходьба на 20 км), бронзовые медали получили Ма Чжэнчжао (дзюдо, до 78 кг), а также пловчихи Чжан Юфей (200 м, баттерфляй) и в эстафете 4х200 м вольным стилем.
По итогам шести соревновательных дней на счету китайской сборной 24 медали — 11 золотых наград, семь серебряных и шесть бронзовых.
На второе место поднялась сборная США, которая за 1 августа выиграла в том числе четыре золотые награды. Всего у американцев девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. На третьем месте команда Франции (8–11–8).
Из российских спортсменов в очередной день Олимпиады выступали трое. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал в парном разряде, пловец Евгений Сомов не преодолел квалификацию на дистанции 50 м вольным стилем и завершил выступления на Играх без наград.
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