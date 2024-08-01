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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Китай остался лидером медального зачета Олимпиады после шестого дня

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Всего китайские спортсмены в Париже завоевали уже 11 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей
Ян Цзяюй
Ян Цзяюй (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Париже после шестого соревновательного дня.

1 августа китайцы завоевали пять наград — победы одержали Лю Юкунь (стрельба из винтовки на 50 м в трех позициях) и Ян Цзяюй (спортивная ходьба на 20 км), бронзовые медали получили Ма Чжэнчжао (дзюдо, до 78 кг), а также пловчихи Чжан Юфей (200 м, баттерфляй) и в эстафете 4х200 м вольным стилем.

По итогам шести соревновательных дней на счету китайской сборной 24 медали — 11 золотых наград, семь серебряных и шесть бронзовых.

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Фото:Phil Noble / Reuters

На второе место поднялась сборная США, которая за 1 августа выиграла в том числе четыре золотые награды. Всего у американцев девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. На третьем месте команда Франции (8–11–8).

Из российских спортсменов в очередной день Олимпиады выступали трое. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал в парном разряде, пловец Евгений Сомов не преодолел квалификацию на дистанции 50 м вольным стилем и завершил выступления на Играх без наград.

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Олимпиада-2024 медальный зачет Китай Мирра Андреева Диана Шнайдер Евгений Сомов
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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