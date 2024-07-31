Результат турнира по триатлону на Олимпиаде не утвердили из-за протеста

Соревнования по триатлону прошли 31 июля

Триатлон (Фото: Reuters)

Француженка Кассандра Богран стала олимпийской чемпионкой по триатлону. Второе место заняла швейцарка Жюли Деррон, третье — британка Бет Поттер.

Однако организаторы пока не утвердили результатов из-за поданного протеста одного из участников.

Участницы соревнования не смогли провести тренировочные заплывы в Сене из-за загрязнений. А во время велоэтапа сразу несколько участниц получили травмы после падений из-за скользкой трассы.

Позднее 31 июля состоится соревнование по триатлону среди мужчин, которое первоначально было запланировано на 30 июля, но перенесено из-за загрязнения Сены.