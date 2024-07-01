Клуб НХЛ объявил о подписании контракта с рекордсменом сборной России

Контракт Матвея Мичкова с «Филадельфией» рассчитан на три года, он присоединится к клубу в сентябре

Матвей Мичков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский нападающий Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфия Флайерз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Форвард присоединится к команде на тренировочном сборе в сентябре.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте 2023 года под общим седьмым номером.

Нападающий ранее разорвал рассчитанный до 2026 года контракт с петербургским СКА ради выступления в НХЛ.

В прошлом сезоне форвард выступал в аренде в «Сочи», на его счету 19 голов и 22 передачи в 47 матчах.

Мичков — вице-чемпион мира среди юниоров 2021 года, а также самый ценный игрок и лучший бомбардир турнира. В 2022 году он выиграл Кубок Харламова с молодежной командой «СКА-1946».

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.