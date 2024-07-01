 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб НХЛ объявил о подписании контракта с рекордсменом сборной России

Рекордсмен сборной России Мичков подписал трехлетний контракт с «Филадельфией»
Контракт Матвея Мичкова с «Филадельфией» рассчитан на три года, он присоединится к клубу в сентябре
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский нападающий Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфия Флайерз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Форвард присоединится к команде на тренировочном сборе в сентябре.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте 2023 года под общим седьмым номером.

Нападающий ранее разорвал рассчитанный до 2026 года контракт с петербургским СКА ради выступления в НХЛ.

В прошлом сезоне форвард выступал в аренде в «Сочи», на его счету 19 голов и 22 передачи в 47 матчах.

Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским защитником на $30 млн
Спорт
Никита Задоров

Мичков — вице-чемпион мира среди юниоров 2021 года, а также самый ценный игрок и лучший бомбардир турнира. В 2022 году он выиграл Кубок Харламова с молодежной командой «СКА-1946».

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Матвей Мичков Филадельфия Флайерз
Материалы по теме
Клуб НХЛ выбрал на драфте самого ценного игрока Кубка Гагарина
Спорт
Выигравшего два Кубка Стэнли россиянина обменяли в клуб-новичок НХЛ
Спорт
Как Селин Дион выбрала россиянина на драфте НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
В Москве и Подмосковье предупредили об аномальной жаре Город, 23:10
Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг Уимблдона Спорт, 22:54
Девять человек пострадали после атак ВСУ на Белгород и Шебекино Политика, 22:46
Кадыров назначил племянника секретарем Совбеза Чечни Политика, 22:44
Налоговики объяснили арест счетов Нурмагомедова Спорт, 22:28
Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии «Ника» Общество, 22:15
ЦППК объяснила сбой электричек на казанском направлении Общество, 22:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дело на главу Солнцевского суда решили завести после операции ФСБ Общество, 22:00
Клуб НХЛ объявил о подписании контракта с рекордсменом сборной России Спорт, 21:54
Португалия — Словения. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:54
«Вертолетные деньги»: что это за термин, и как он связан с инфляцией РБК и СберИнвестиции, 21:52
Трамп назвал победой демократии решение суда по уголовному иммунитету Политика, 21:33
В Сочи прошел запуск второго этапа проекта «Русский завтрак» Отрасли, 21:32
Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки Политика, 21:28