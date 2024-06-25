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СКА объявил о переходе рекордсмена сборной России в клуб НХЛ

СКА объявил о переходе рекордсмена сборной России Мичкова в клуб НХЛ
Соглашение хоккеиста со СКА было рассчитано до конца сезона 2025/26, права в КХЛ на хоккеиста останутся у петербургского клуба
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Матвей Мичков разорвал контракт с петербургским клубом КХЛ СКА и отправится в команду НХЛ «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Соглашение хоккеиста со СКА было рассчитано до конца сезона 2025/26, права в КХЛ на хоккеиста останутся у петербургского клуба.

«После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе, — сказал Мичков. — Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА — никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ, но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге».

Мичков отметил, что его отец, погибший в прошлом году в Сочи, очень хотел увидеть его дебют в НХЛ.

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Фото:USA TODAY Sports via Reuters Connect

По данным «Спорт-Экспресса», «Филадельфия» может выплатить СКА до $1 млн за выкуп контракта 19-летнего Мичкова. Кроме того, газета отметила, что нападающий сменил агента в Северной Америке — теперь его интересы представляет Пол Теофанос.

Мичков провел прошедший сезон в аренде в «Сочи», где набрал 41 (19 шайб + 22 передачи) очко в 47 матчах.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.

Мичков — вице-чемпион мира среди юниоров 2021 года, а также самый ценный игрок и лучший бомбардир турнира.

На его счету также Кубок Харламова с молодежной командой «СКА-1946» (2022 год).

Мичков является рекордсменом сборной России. В ноябре 2021 года форвард стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия» в минувшем сезоне не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

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Анна Сатдинова, Руслан Алиев
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Матвей Мичков ХК СКА Санкт-Петербург
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