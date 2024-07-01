 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским защитником на $30 млн

Российский защитник Задоров подписал контракт с «Бостоном» с зарплатой $5 млн
Никита Задоров решил не оставаться в «Ванкувере» и подписал контракт с «Бостоном» на шесть лет. Еще один россиянин Дмитрий Куликов после победы в Кубке Стэнли подписал новый контракт с «Флоридой» на четыре года
Никита Задоров
Никита Задоров (Фото: Larry MacDougal / Imago / Global Look Press)

Российский защитник Никита Задоров, в прошлом сезоне выступавший за «Ванкувер Кэнакс», подписал шестилетний контракт с «Бостон Брюинз» на $30 млн, сообщает Sportsnet.

Задоров перешел в «Ванкувер» из «Калгари Флэймз» в ноябре. Всего в прошлом сезоне он набрал 20 очков (6 шайб и 14 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата и еще 8 очков (4+4) в 13 играх плей-офф.

В «Кэнакс» ранее заявляли, что пытались сохранить Задорова, но он принял решение покинуть команду.

На протяжении карьеры в НХЛ Задоров играл также за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». В 2019 году защитник стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.

Клуб НХЛ выбрал на драфте самого ценного игрока Кубка Гагарина
Спорт
Илья Набоков

Другой российский защитник, 33-летний Дмитрий Куликов, в понедельник подписал новый четырехлетний контракт с клубом «Флорида Пантерз», который в завершившемся сезоне выиграл Кубок Стэнли.

По новому соглашению Куликов, вернувшийся во «Флориду» прошлым летом, будет зарабатывать в среднем $1,15 млн в год.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Никита Задоров Бостон Брюинз Дмитрий Куликов Флорида Пантерз
Материалы по теме
Выигравшего два Кубка Стэнли россиянина обменяли в клуб-новичок НХЛ
Спорт
Как Селин Дион выбрала россиянина на драфте НХЛ
Спорт
Канадцы назвали имена первых шести звезд НХЛ на альтернативный кубок мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
Трамп назвал победой демократии решение суда по уголовному иммунитету Политика, 21:33
В Сочи прошел запуск второго этапа проекта «Русский завтрак» Отрасли, 21:32
Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки Политика, 21:28
Женщина погибла во время непогоды в Петербурге Общество, 21:24
Промес заявил о «семье навсегда» после расставания со «Спартаком» Спорт, 21:22
Суд приговорил к 15 годам заключения криминального авторитета с Алтая Общество, 21:18
Украина заявила об укреплении границы с Белоруссией Политика, 21:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 21:01
Автогол вывел Францию в четвертьфинал. Что происходит на Евро Спорт, 20:56
«Яндекс» назвал причину зачисления 100% кешбэка Технологии и медиа, 20:56
Франция вышла в четвертьфинал Евро благодаря автоголу бельгийцев Спорт, 20:52
Bild назвал срок начала Израилем наземной операции против «Хезболлы» Политика, 20:39
NV узнал, что Зеленский «не в восторге» от Сырского из-за Харькова Политика, 20:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:22