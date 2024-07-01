Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским защитником на $30 млн
Российский защитник Никита Задоров, в прошлом сезоне выступавший за «Ванкувер Кэнакс», подписал шестилетний контракт с «Бостон Брюинз» на $30 млн, сообщает Sportsnet.
Задоров перешел в «Ванкувер» из «Калгари Флэймз» в ноябре. Всего в прошлом сезоне он набрал 20 очков (6 шайб и 14 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата и еще 8 очков (4+4) в 13 играх плей-офф.
В «Кэнакс» ранее заявляли, что пытались сохранить Задорова, но он принял решение покинуть команду.
На протяжении карьеры в НХЛ Задоров играл также за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». В 2019 году защитник стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.
Другой российский защитник, 33-летний Дмитрий Куликов, в понедельник подписал новый четырехлетний контракт с клубом «Флорида Пантерз», который в завершившемся сезоне выиграл Кубок Стэнли.
По новому соглашению Куликов, вернувшийся во «Флориду» прошлым летом, будет зарабатывать в среднем $1,15 млн в год.