Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским защитником на $30 млн

Никита Задоров решил не оставаться в «Ванкувере» и подписал контракт с «Бостоном» на шесть лет. Еще один россиянин Дмитрий Куликов после победы в Кубке Стэнли подписал новый контракт с «Флоридой» на четыре года

Никита Задоров (Фото: Larry MacDougal / Imago / Global Look Press)

Российский защитник Никита Задоров, в прошлом сезоне выступавший за «Ванкувер Кэнакс», подписал шестилетний контракт с «Бостон Брюинз» на $30 млн, сообщает Sportsnet.

Задоров перешел в «Ванкувер» из «Калгари Флэймз» в ноябре. Всего в прошлом сезоне он набрал 20 очков (6 шайб и 14 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата и еще 8 очков (4+4) в 13 играх плей-офф.

В «Кэнакс» ранее заявляли, что пытались сохранить Задорова, но он принял решение покинуть команду.

На протяжении карьеры в НХЛ Задоров играл также за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». В 2019 году защитник стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.

Другой российский защитник, 33-летний Дмитрий Куликов, в понедельник подписал новый четырехлетний контракт с клубом «Флорида Пантерз», который в завершившемся сезоне выиграл Кубок Стэнли.

По новому соглашению Куликов, вернувшийся во «Флориду» прошлым летом, будет зарабатывать в среднем $1,15 млн в год.