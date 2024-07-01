Франция и Португалия — фавориты матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро
Какие матчи 1/8 финала пройдут 1 июля
- Франция — Бельгия (19:00 мск, «Матч ТВ»)
- Португалия — Словения (22:00 мск, «Матч ТВ»)
Главные события
- Мбаппе назвал абсолютным кошмаром игру в защитной маске на Евро.
- Беллингему пришлось оправдываться за непристойный жест после гола словакам.
- Opta назвала Францию и Португалию фаворитами матчей 1/8 финала Евро.
- Тренер Грузии посчитал, что поражение от Испании связано с отключением света в комнате VAR.
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13:00. Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе пожаловался на проблемы с маской, которую ему приходится носить из-за полученного в первом матче Евро перелома носа.
«Впечатление, что мне дали 3D-очки и я смотрю игру из VIP-ложи. Я вижу людей вокруг, но нет того чувства, что я сам нахожусь на поле. Спасибо, конечно, за маски, но я от них избавлюсь сразу же, как только смогу», — пояснил Мбаппе.
12:50. Полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему пришлось объясняться за непристойный жест после гола в ворота сборной Словакии (2:1 д.в.). Футболист облизнул пальцы правой руки и потом помахал ей у паха.
«Это был внутренний шуточный жест некоторым близким друзьям, которые были на матче», — написал Беллингем, отметив, что испытывает только уважение к сборной Словакии.
A Bola пишет, что Беллингем может получить дисквалификацию от УЕФА на четвертьфинал, если этот эпизод рассмотрит дисциплинарная комиссия организации.
12:45. Daily Mail выяснила с помощью специалиста по чтению по губам, что именно сказал полузащитник сборной Англии Деклан Райс тренеру сборной Словакии Франческо Кальцоне во время стычки в конце матча 1/8 финала (2:1 д.в.).
Тренер собирался пожаловаться судье на затягивание времени англичанами, но в разговор вмешался Райс, который оскорблял Кальцоне, назвал лысым и призывал его «заткнуться». Словацкие тренеры оттолкнули Райса.
Кальцоне позднее объяснил, что англичанину стоило попрощаться с судьями и уйти, а не лезть в разговор, а также что Райс позднее извинился.
12:35. Первый гол Испании в матче 1/8 финала с Грузией не должны были засчитывать из-за офсайда. Такое мнение высказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.
«Мората явно находится в офсайде при ударе, — сказал Вилли Саньоль в эфире beIN Sports. — Мы видим это на изображении, наш вратарь вынужден двигаться, чтобы получить мяч. Я думаю, что произошло отключение электроэнергии в комнате VAR».
12:35. Шансы португальцев на выход в четвертьфинал Opta оценила в 65,4%. Португалия и Словения ранее играли между собой только один раз — это была товарищеская встреча в марте этого года, тогда словенцы победили со счетом 2:0.
12:30. Суперкомпьютер Opta считает Францию фаворитом матча с Бельгией — вероятность победы команды Дидье Дешама оценивается в 49,6%. Французы выиграли все четыре предыдущих матча против бельгийцев на крупных международных турнирах с разницей голов 13–3.