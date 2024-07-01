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Евро-2024 ,  
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Как в Грузии болели за сборную в матче 1/8 Евро против Испании. Фото

Кадры реакции грузинских фанатов на поражение от испанцев на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Грузия, сенсационно обыгравшая Португалию, вышла в 1/8 финала чемпионата по футболу в Германии, попав на испанцев. Что происходило в Тбилиси во время просмотра важнейшей игры — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze
Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Матч проходил в Кельне, однако мэрия Тбилиси традиционно организовала трансляцию на стадионе имени Михаила Месхи, трибуны которого заполнили тысячи фанатов.

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze
Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Болельщики начали занимать места задолго до стартового свистка. Некоторые наносили на лица краску с цветами национального флага, тогда как другие разогревались скандированием кричалок и жгли пиротехнику.

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze
Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Всеобщее ликование охватило стадион в Тбилиси, когда грузины открыли счет в матче, в котором они считались безоговорочными аутсайдерами. На 18-й минуте встречи мяч в собственные ворота отправил защитник испанцев Робен Ле Норман. Для его команды это был первый пропущенный гол на нынешнем турнире.

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze
Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Команда Грузии вела в матче на протяжении 20 с лишним минут, пока под конец первого тайма Родри не сравнял счет. Несмотря на то что испанцы пробили по воротам Георгия Мамардашивили рекордные 17 раз, грузины смогли завершить первую половину встречи с ничейным результатом.

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze
Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Это давало болельщикам повод для оптимизма — фанаты продолжали верить в свою сборную, которая прежде смогла выстоять в игре с португальцами. Однако после третьего пропущенного гола большинству стало понятно, что это будет последняя игра Грузии на нынешнем Евро.

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze
Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В итоге Испания одержала волевую победу, победив со счетом 4:1. Чуда не произошло, однако Грузия и так стала главной сенсацией Евро благодаря победе над португальцами и попаданию в плей-офф. Команда, приехавшая на первый в своей истории крупный международный турнир, считалась не только главным аутсайдером группы, но и всего турнира в целом.

Накануне игры главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил наставника Грузии Вилли Саньоля, заявив что тот «проделал фантастическую работу».

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Грузии по футболу Вилли Саньоль
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