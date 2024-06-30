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Евро-2024 ,  
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Каковы шансы Грузии на очередную сенсацию. Чего ждать от 1/8 финала Евро

Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу в матче Евро с Испанией
Сюжет
Евро-2024
Сможет ли сборная Грузии сотворить очередную сенсацию и выбить одного из главных фаворитов Евро-2024? Что нужно знать о матчах 1/8 финала Евро — в материале «РБК Спорт»
Футболисты сборной Грузии
Футболисты сборной Грузии (Фото: Reuters)

Англия — Словакия

Время: 19:00

Место: «Ауфшальке» (Гельзенкирхен)

Сборная Англии с пятью очками вышла из группы с Данией (1:1), Словенией (0:0) и Сербией (1:0). Однако за три тура Англия забила всего два мяча. В матчах группового раунда с участием Англии было создано наименьшее количество голевых моментов в истории чемпионатов Европы.

При этом суперкомпьютер статистической компании Opta считает сборную Англии одним из главных фаворитов на победу в чемпионате Европы. На данный момент команда Гарета Саутгейта, по прогнозам компьютера, завоюет трофей с вероятностью 18,61%.

Кроме того, команде придаст уверенность возвращение в расположение национальной команды одного из лидеров сборной Англии Фила Фодена. 24-летний полузащитник 26 июня экстренно покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Позже стало известно, что у Фодена и его подруги Ребекки Кук родился сын.

Opta считает, что англичане выиграют в матче с вероятностью 65,3%, а шансы словаков оценивает в 14%. При этом словацкая команда уже опровергала прогнозы Opta в игре с топовой командой. Так, в матче первого тура против Бельгии шансы на победу Словакии были 16,8%, а Бельгии — 62,6%, однако словаки в том матче победили со счетом 1:0.

Иван Шранц
Иван Шранц
(Фото: Getty Images)

Лучшим бомбардиром Словакии на Евро-2024 является Иван Шранц, который забил по одному мячу в матчах с Бельгией (1:0) и Украиной (1:2).

Кроме того, в последнем матче группового этапа против Румынии забитым мячом отличился Ондрей Дуда, который стал первым игроком сборной Словакии в истории, забившим на двух крупных турнирах.

Англия и Словакия встречались между собой шесть раз, однако словакам ни разу не удалось выиграть.

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет со Швейцарией, которая в 1/8 финала сенсационно победила действующего чемпиона Евро Италию (2:0).

Испания — Грузия

Время: 22:00

Место: «Кёльн Штадиум» (Кёльн)

Главной сенсацией турнира стала сборная Грузии, которая в третьем туре группового этапа обыграла Португалию (2:0) и вышла в плей-офф с третьего места. Примечательно, что Грузия считалась не только главным аутсайдером своей группы, но и всего чемпионата. Стоит отметить, что грузинская сборная впервые принимает участие в финальной стадии крупных турниров. Так, впервые с 2016 года дебютант Евро пробился в плей-офф.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил работу наставника команды Грузии Вилли Саньоля.

«Он проделал фантастическую работу со сборной Грузии. Он обладает большим футбольным опытом. У меня с ним отличные отношения, и я очень рад, что у него так хорошо идут дела», — цитирует испанца сайт УЕФА.

«Я очень хорошо знаком с грузинским футболом, — добавил де ла Фуэнте. — Знаком с разными поколениями грузинских игроков. Я видел, как развивается грузинский футбол, и вы можете сами увидеть эволюцию игроков сборной и то, как грузинские футболисты сейчас выступают в разных лигах Европы».

Одним из главных героев Евро-2024 по итогам группового раунда стал вратарь Грузии Георгий Мамардашвили. Одной из причин сенсационного выход грузинской команды в плей-офф стала именно игра голкипера. Он лидирует по количеству сейвов на Евро.

Жорж Микаутадзе
Жорж Микаутадзе
(Фото: Reuters)

Также ключевую роль в команде сыграл родившийся во Франции форвард «Меца» Жорж Микаутадзе. Он стал автором двух первых голов Грузии в истории чемпионатов Европы, создав множество проблем соперникам. Кроме того, Микаутадзе — лучший бомбардир турнира на групповом этапе. Он стал первым дебютантом, отличившимся во всех трех играх. На его счету три гола и одна голевая передача.

В матче с испанцами в составе Грузии из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Анзор Меквабишвили.

Грузинская команда в случае победы получит бонусы в размере €10 млн, которые пообещал бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.

Вилли Саньоль отметил, что Грузия будет играть в свое удовольствие.

«Как и в матче с Португалией (2:0), мы выйдем на игру без какого-либо давления. Мы хотим играть командно и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять. Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся», — сказал главный тренер команды.

Грузия из всех участников Евро-2024 занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА (75). Opta оценивает вероятность чемпионства на Евро испанской команды в 16,81%. Букмекеры дают на победу Грузии коэффициент 17. И в случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. победа Грузии принесет чистыми 16 тыс. руб., Испании — 200 руб.

Испания завершила групповой этап со стопроцентным результатом и не пропустила ни одного мяча. Единственный раз, когда испанская команда выиграла свои первые три матча на чемпионате Европы, был в 2008 году, тогда испанцы стали победителями Евро.

Кроме того, это первый раз в истории крупных турниров, когда Испания прошла весь групповой этап, не пропустив ни одного мяча.

Испания и Грузия встречались в квалификации группового раунда Евро-2024. Испанская команда выиграла в двух матчах с общим счетом 10:2. Именно в матче с Грузией дебютировал в 2023 году испанский вундеркинд Ламин Ямаль. На Евро-2024 он уже побил рекорд, став самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

Ламин Ямаль и Альваро Мората
Ламин Ямаль и Альваро Мората
(Фото: Getty Images)

Капитану сборной Испании Альваро Мората необходимо забить один мяч, чтобы единолично занять третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы. На данный момент испанец делит третью строчку с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном. Примечательно, что в одном из матчей квалификации к Евро, в котором Испания разгромила Грузию (7:1), Мората стал автором хет-трика.

Победитель матча между Испанией и Грузией в четвертьфинале 30 июня сыграет с Германией, которая в 1/8 финала обыграла Данию (2:0).

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