Щербакова заявила, что ее впечатляет американский фигурист Малинин

Анна Щербакова заявила, что в прошедшем сезоне было интересно следить за конкуренцией в нашем мужском одиночном фигурном катании

Анна Щербакова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Американский фигурист Илья Малинин своими рекордными прыжками творит историю, такое мнение «РБК Спорт» высказала олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова.

«Я люблю фигурное катание не только как спортсменка, но и как зритель. Поэтому часто смотрю соревнования. В этом сезоне было интересно следить за конкуренцией в нашем мужском одиночном фигурном катании. Так же смотрела и чемпионат мира. Очень впечатляет Илья Малинин. Он творит историю в момент, когда казалось, что уже достигнут максимум», — сказала Щербакова.

Малинин в декабре 2023-го года стал первым фигуристом в истории, исполнившим в короткой программе четверной аксель, который считается самым сложным прыжком в мире.

В этом году Малинин завоевал золото на чемпионате мира.

У Малинина русские корни, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.