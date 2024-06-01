Щербакова заявила, что ее впечатляет американский фигурист Малинин
Американский фигурист Илья Малинин своими рекордными прыжками творит историю, такое мнение «РБК Спорт» высказала олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова.
«Я люблю фигурное катание не только как спортсменка, но и как зритель. Поэтому часто смотрю соревнования. В этом сезоне было интересно следить за конкуренцией в нашем мужском одиночном фигурном катании. Так же смотрела и чемпионат мира. Очень впечатляет Илья Малинин. Он творит историю в момент, когда казалось, что уже достигнут максимум», — сказала Щербакова.
Малинин в декабре 2023-го года стал первым фигуристом в истории, исполнившим в короткой программе четверной аксель, который считается самым сложным прыжком в мире.
В этом году Малинин завоевал золото на чемпионате мира.
У Малинина русские корни, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.
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