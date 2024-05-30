Щербакова рассказала о большом числе предложений из дальнего зарубежья
Олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова заявила «РБК Спорт», что ей поступает много предложений о проектах из дальнего зарубежья.
«Поступает очень много предложений. И я стараюсь откликаться на них. Мне самой это интересно и хочется, чтобы как можно больше детей узнали о таком прекрасном виде спорта как фигурное катание. Любое большое дело начинается с малого», — сказала Щербакова.
«Я не могу что-то говорить за других людей. Но я ощутила эту любовь и поддержку еще в самый первый свой приезд в Китай, когда мне было всего 15 лет. И с тех пор эти ощущения всегда со мной. Безумно благодарна китайским болельщикам за их теплоту и внимание ко мне и к фигурному катанию».
Она отметила, что ей хотелось бы лучше изучить историю и традиции Китая. «Я сама выросла в огромной стране с богатой историей. Соприкоснувшись с культурой Китая, я сразу ощутила, что у нас много общего, но и конечно, множество кардинальных отличий. Это страна, которую мне очень хотелось бы узнать ближе, изучить ее историю, узнать ее традиции, понять ее народ».
20-летняя Щербакова является чемпионкой мира 2021 года. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг она также получила золото чемпионата Европы 2022 года.
Фигуристка выпустила в Китае NFT-токены, продажи которых побили рекорды в спортивной индустрии страны, озвучила ролик из цикла «Ожившие мифы древнего Китая», а также является представителем крупного производителя электроники TCL.
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