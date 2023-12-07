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Спорт ,  
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Четверной аксель впервые в истории исполнили в короткой программе. Видео

Американец Малинин впервые в истории сделал четверной аксель в коротком прокате
Сын российских фигуристов Илья Малинин впервые исполнил самый сложный прыжок в мире в сентябре прошлого года, а в финале Гран-при в Пекине впервые в истории включил его в короткую программу
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Американец Илья Малинин стал первым фигуристом в истории, исполнившим в короткой программе четверной аксель, который считается самым сложным прыжком в мире. Он принимает участие в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Пекине.

Малинин выиграл короткую программу с результатом 106,90 балла, вторым и третьим идут японцы Сема Уно (106,02) и Юма Кагияма (103,72) соответственно.

«Нигде в правилах не сказано, что в качестве одиночного прыжка нельзя исполнять четверной аксель: там просто сказано, что можно делать «любой тройной или четверной прыжок», — цитирует Малинина сайт МОК. — Тогда я просто решил пойти на это и посмотреть, получится ли».

В этом сезоне фигурист не включал четверной аксель в программу, посчитав, что риск не стоит оценок за него.

Американец с русскими корнями первым в истории ЧМ сделал четверной аксель
Спорт
Фото:Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

Малинин первым среди фигуристов освоил этот прыжок и впервые успешно исполнил в сентябре прошлого года.

У Малинина русские корни, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.

В четверном акселе фактически четыре с половиной оборота, поскольку тот исполняется с движения вперед.

Российские фигуристы с марта прошлого года отстранены от турниров ISU.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Гран-при по фигурному катанию Илья Малинин

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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