Четверной аксель впервые в истории исполнили в короткой программе. Видео

Сын российских фигуристов Илья Малинин впервые исполнил самый сложный прыжок в мире в сентябре прошлого года, а в финале Гран-при в Пекине впервые в истории включил его в короткую программу

Илья Малинин (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Американец Илья Малинин стал первым фигуристом в истории, исполнившим в короткой программе четверной аксель, который считается самым сложным прыжком в мире. Он принимает участие в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Пекине.

Малинин выиграл короткую программу с результатом 106,90 балла, вторым и третьим идут японцы Сема Уно (106,02) и Юма Кагияма (103,72) соответственно.

«Нигде в правилах не сказано, что в качестве одиночного прыжка нельзя исполнять четверной аксель: там просто сказано, что можно делать «любой тройной или четверной прыжок», — цитирует Малинина сайт МОК. — Тогда я просто решил пойти на это и посмотреть, получится ли».

В этом сезоне фигурист не включал четверной аксель в программу, посчитав, что риск не стоит оценок за него.

Малинин первым среди фигуристов освоил этот прыжок и впервые успешно исполнил в сентябре прошлого года.

У Малинина русские корни, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.

В четверном акселе фактически четыре с половиной оборота, поскольку тот исполняется с движения вперед.

Российские фигуристы с марта прошлого года отстранены от турниров ISU.