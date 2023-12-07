Четверной аксель впервые в истории исполнили в короткой программе. Видео
Американец Илья Малинин стал первым фигуристом в истории, исполнившим в короткой программе четверной аксель, который считается самым сложным прыжком в мире. Он принимает участие в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Пекине.
Малинин выиграл короткую программу с результатом 106,90 балла, вторым и третьим идут японцы Сема Уно (106,02) и Юма Кагияма (103,72) соответственно.
«Нигде в правилах не сказано, что в качестве одиночного прыжка нельзя исполнять четверной аксель: там просто сказано, что можно делать «любой тройной или четверной прыжок», — цитирует Малинина сайт МОК. — Тогда я просто решил пойти на это и посмотреть, получится ли».
В этом сезоне фигурист не включал четверной аксель в программу, посчитав, что риск не стоит оценок за него.
Малинин первым среди фигуристов освоил этот прыжок и впервые успешно исполнил в сентябре прошлого года.
У Малинина русские корни, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.
В четверном акселе фактически четыре с половиной оборота, поскольку тот исполняется с движения вперед.
Российские фигуристы с марта прошлого года отстранены от турниров ISU.