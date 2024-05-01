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Уволенный из «Авангарда» по ходу плей-офф тренер возглавил аутсайдера КХЛ

Уволенный из «Авангарда» по ходу плей-офф Кравец возглавил «Куньлунь»
Михаил Кравец подписал контракт с «Куньлунем» по схеме «1+1». Китайский клуб в прошлом сезоне стал девятым в Западной конференции, не попав в плей-офф
Михаил Кравец
Михаил Кравец (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Михаил Кравец назначен главным тренером «Куньлуня», сообщила пресс-служба китайского клуба КХЛ.

Контракт с тренером рассчитан на сезон с возможностью продления.

Кравец в сезоне-2017/18 возглавлял фарм-клуб «Куньлуня» в ВХЛ.

В качестве главного тренера он работал в хабаровском «Амуре» в сезоне-2021/22, а с 2022 года — в омском «Авангарде».

«Авангард» уволил Кравца после разгрома со счетом 0:7 во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». Тренер назвал это решение «ножом в спину».

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«Куньлунь» в прошлом сезоне играл в Мытищах и занял девятое место в Западной конференции, не попав в плей-офф.

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