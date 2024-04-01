 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч

Российский теннисист Котов впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч
Павел Котов выиграл первый матч в основной сетке турнира ATP с февраля. На турнире в Марракеше он обыграл 661-ю ракетку мира Эллиота Беншетри
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Alexander Bogatyrev / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира в Марракеше (Марокко) с призовым фондом почти €580 тыс.

На старте турнира россиянин, 68-я ракетка мира, обыграл со счетом 7:5, 6:3 Эллиота Беншетри — француза, сменившего гражданство на марокканское (661-й в рейтинге).

Котову удалось победить в основной сетке турнира ATP впервые с 19 февраля — тогда он в Дохе обыграл итальянца Лоренцо Сонего, после чего уступил Уго Умберу во втором круге.

Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Спорт
Андрей Рублев

На турнирах в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами Котов проигрывал в первом круге.

В прошлом году Котов дошел в Марракеше до полуфинала.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Последствия нового обстрела Белгорода. Фото

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области

МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное

Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура

В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP
Материалы по теме
Итальянец Синнер выиграл «Мастерс» в Майами
Спорт
Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером на «Мастерсе»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 16:57
Автомобили из параллельного импорта подорожают: кому придется доплатить Autonews, 20:44
Главного инженера шахты «Пионер» задержали после гибели 13 горняков Общество, 20:33
«БКС Мир Инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 20:26
Белгородская область второй раз за день подверглась атаке «Вампирами» Политика, 20:20
Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч Спорт, 20:18
Губернатор назвал причиной ДТП с поездом и автобусом пьяного диспетчера Общество, 20:17
На шахте в Свердловской области произошел взрыв Общество, 20:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Игрок «Барселоны» повздорил с подростком-тиктокером, назвавшим его тупым Спорт, 20:07
Обвинение запросило восемь с половиной лет колонии для Петра Верзилова Политика, 20:06
Самарского военкома арестовали по делу о взятках от призывников Политика, 19:54
Маск пошутил, что начал работать в Disney Бизнес, 19:45
Экс-тренер «Авангарда» назвал «ножом в спину» отставку посреди плей-офф Спорт, 19:14
Бывший замглавы столичного МЧС получил 2,5 года по делу о взятке Общество, 19:13
Суд арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Политика, 19:05