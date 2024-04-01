Российский теннисист Котов впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч

Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч

Павел Котов выиграл первый матч в основной сетке турнира ATP с февраля. На турнире в Марракеше он обыграл 661-ю ракетку мира Эллиота Беншетри

Павел Котов (Фото: Alexander Bogatyrev / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира в Марракеше (Марокко) с призовым фондом почти €580 тыс.

На старте турнира россиянин, 68-я ракетка мира, обыграл со счетом 7:5, 6:3 Эллиота Беншетри — француза, сменившего гражданство на марокканское (661-й в рейтинге).

Котову удалось победить в основной сетке турнира ATP впервые с 19 февраля — тогда он в Дохе обыграл итальянца Лоренцо Сонего, после чего уступил Уго Умберу во втором круге.

На турнирах в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами Котов проигрывал в первом круге.

В прошлом году Котов дошел в Марракеше до полуфинала.