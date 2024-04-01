Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч
Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира в Марракеше (Марокко) с призовым фондом почти €580 тыс.
На старте турнира россиянин, 68-я ракетка мира, обыграл со счетом 7:5, 6:3 Эллиота Беншетри — француза, сменившего гражданство на марокканское (661-й в рейтинге).
Котову удалось победить в основной сетке турнира ATP впервые с 19 февраля — тогда он в Дохе обыграл итальянца Лоренцо Сонего, после чего уступил Уго Умберу во втором круге.
На турнирах в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами Котов проигрывал в первом круге.
В прошлом году Котов дошел в Марракеше до полуфинала.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Последствия нового обстрела Белгорода. Фото
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области
МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное
Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура
В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео