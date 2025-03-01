«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не удержал победу в Китае, пропустив на 93-й минуте

Клуб Слуцкого в большинстве не удержал победу в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» выигрывал у «Бэйцзин Гоань» со счетом 2:1, но пропустил на 93-й минуте. При этом подопечные российского тренера играли в большинстве после удаления у соперника на 81-й минуте

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома сыграли вничью с «Бэйцзин Гоань» со счетом 2:2 в матче второго тура чемпионата Китая.

В составе хозяев голы забили У Си (38-я минута) и Андре (45 + 4, с пенальти). У гостей отличились Линь Лянмин (11) и Фабио Абреу (90 + 3).

На 81-й минуте красную карточку получил футболист «Бэйцзин Гоань» Чжан Юань.

В первом туре «Шанхай Шэньхуа» победил «Чанчунь Ятай», забив решающий гол на 97-й минуте.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, 29 марта в гостях сыграет с «Хэнанем».

В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В начале февраля команда снова завоевала Суперкубок. Также «Шанхай Шэньхуа» вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.