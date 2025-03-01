Клуб Слуцкого в большинстве не удержал победу в матче чемпионата Китая
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома сыграли вничью с «Бэйцзин Гоань» со счетом 2:2 в матче второго тура чемпионата Китая.
В составе хозяев голы забили У Си (38-я минута) и Андре (45 + 4, с пенальти). У гостей отличились Линь Лянмин (11) и Фабио Абреу (90 + 3).
На 81-й минуте красную карточку получил футболист «Бэйцзин Гоань» Чжан Юань.
В первом туре «Шанхай Шэньхуа» победил «Чанчунь Ятай», забив решающий гол на 97-й минуте.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, 29 марта в гостях сыграет с «Хэнанем».
В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В начале февраля команда снова завоевала Суперкубок. Также «Шанхай Шэньхуа» вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов