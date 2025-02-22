«Шанхай» Слуцкого забил на 97-й минуте, вырвав победу на старте чемпионата Китая

Клуб Слуцкого вырвал победу на 97-й минуте в первом туре чемпионата Китае

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 2:1. Победный гол забил бразилец Андре

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Чанчунь Ятай» со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата Китая.

В составе хозяев голы забили Сауло Минейро (29-я минута) и Андре (90+7). У гостей отличился Тань Лун (42).

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, 1 марта примет «Бэйцзин Гоань».

В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В начале февраля команда снова завоевала Суперкубок. Также «Шанхай Шэньхуа» вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.