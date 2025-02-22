Клуб Слуцкого вырвал победу на 97-й минуте в первом туре чемпионата Китае
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли «Чанчунь Ятай» со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата Китая.
В составе хозяев голы забили Сауло Минейро (29-я минута) и Андре (90+7). У гостей отличился Тань Лун (42).
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, 1 марта примет «Бэйцзин Гоань».
В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В начале февраля команда снова завоевала Суперкубок. Также «Шанхай Шэньхуа» вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.
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