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Клуб Слуцкого второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая
«Шанхай Шэньхуа» победил чемпионов Китая «Шанхай Порт» со счетом 3:2, забив два гола после 90-й минуты. У Слуцкого второй трофей с китайским клубом
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Wang Yimai / VCG / Visual China Grou / ТАСС)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, стал победителем Суперкубка Китая.

Команда Слуцкого обыграла чемпионов Китая «Шанхай Порт» со счетом 3:2, дважды забив в компенсированное время. Победный гол на счету Андре Луиса (90+7).

«Шанхай Шэньхуа» завоевал трофей второй раз подряд и в пятый раз в истории, в прошлом году клуб Слуцкого также победил «Шанхай Порт» (1:0).

В чемпионате Китая «Шэньхуа» занял второе место, упустив лидерство в предпоследнем туре.

Слуцкий возглавляет «Шэньхуа» с января прошлого года. На протяжении карьеры тренер возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) Китай ФК Шанхай Шэньхуа
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