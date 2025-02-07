Клуб Слуцкого второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, стал победителем Суперкубка Китая.
Команда Слуцкого обыграла чемпионов Китая «Шанхай Порт» со счетом 3:2, дважды забив в компенсированное время. Победный гол на счету Андре Луиса (90+7).
«Шанхай Шэньхуа» завоевал трофей второй раз подряд и в пятый раз в истории, в прошлом году клуб Слуцкого также победил «Шанхай Порт» (1:0).
В чемпионате Китая «Шэньхуа» занял второе место, упустив лидерство в предпоследнем туре.
Слуцкий возглавляет «Шэньхуа» с января прошлого года. На протяжении карьеры тренер возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и другие клубы.
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