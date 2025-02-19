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Клуб Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
«Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Порт» помогла выйти в плей-офф неявка другого китайского клуба, «Шаньдун Тайшань», на последний матч. Из-за чего его исключили, а опережавший «Порт» корейский «Пхохан» потерял очки и остался без плей-офф
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC) в соцсети X.

В 1/8 турнира также вышел чемпион Китая «Шанхай Порт», который проиграл в последнем матче общего этапа лиги.

Ранее в среду один из основных конкурентов шанхайских команд за выход в плей-офф, китайский «Шаньдун Тайшань», отказался ехать на последний матч этапа с корейским «Ульсаном» и был исключен из турнира.

Согласно правилам, результаты «Шаньдун Тайшань» в турнире обнулили, благодаря чему «Шанхай Порт», не игравший против него, смог обойти корейский «Пхохан Стилерс».

Конкурент клуба Слуцкого за выход в плей-офф снялся с Лиги чемпионов
Спорт
Леонид Слуцкий

Плей-офф в Лиге чемпионов стартует 3 марта и завершится 4 мая.

«Шанхай Шэньхуа» занял в прошлом сезоне второе место в чемпионате Китая, а 7 февраля победил «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая.

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Анна Сатдинова
Футбол азиатская Лига чемпионов ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
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