Клуб Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC) в соцсети X.
В 1/8 турнира также вышел чемпион Китая «Шанхай Порт», который проиграл в последнем матче общего этапа лиги.
Ранее в среду один из основных конкурентов шанхайских команд за выход в плей-офф, китайский «Шаньдун Тайшань», отказался ехать на последний матч этапа с корейским «Ульсаном» и был исключен из турнира.
Согласно правилам, результаты «Шаньдун Тайшань» в турнире обнулили, благодаря чему «Шанхай Порт», не игравший против него, смог обойти корейский «Пхохан Стилерс».
Плей-офф в Лиге чемпионов стартует 3 марта и завершится 4 мая.
«Шанхай Шэньхуа» занял в прошлом сезоне второе место в чемпионате Китая, а 7 февраля победил «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая.
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