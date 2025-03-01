Экс-гендиректор «Крыльев» уехал из России на фоне коррупционного скандала
Бывший генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев рассказал «Матч ТВ», что выехал из России в Латвию для оформления новой визы.
«Я уехал в Ригу, так как являюсь гражданином Латвии. Когда ты прекращаешь рабочую деятельность будучи иностранным гражданином, виза аннулируется, из‑за этого нужно покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство России», — сообщил экс-гендиректор.
По словам Андреева, для возвращения в Россию нужно сделать новую визу, а туристическую или рабочую — зависит от будущего работодателя. «Тут нет такого, что я покинул Россию или вышел из чата, как говорится», — сказал он, добавив, что, конечно, собирается вернуться в страну.
С 2021 года Андреев занимал пост генерального директора «Крыльев Советов», который покинул 17 февраля. Его сменил Роберт Тер-Абрамян, до этого работавший в нескольких хоккейных клубах, КХЛ и ФНЛ.
«Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления губернатора Вячеслава Федорищева, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
В середине января новым председателем совета директоров самарского клуба стал вице-губернатор Дмитрий Яковлев. В феврале двукратный чемпион России Руслан Пименов был назначен на должность заместителя гендиректора.
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