Экс-гендиректор «Крыльев» уехал из России на фоне коррупционного скандала

Вадим Андреев, гражданин Латвии, сообщил, что после ухода из самарского клуба у него аннулировалась виза и теперь нужно делать новую

Вадим Андреев (Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»)

Бывший генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев рассказал «Матч ТВ», что выехал из России в Латвию для оформления новой визы.

«Я уехал в Ригу, так как являюсь гражданином Латвии. Когда ты прекращаешь рабочую деятельность будучи иностранным гражданином, виза аннулируется, из‑за этого нужно покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство России», — сообщил экс-гендиректор.

По словам Андреева, для возвращения в Россию нужно сделать новую визу, а туристическую или рабочую — зависит от будущего работодателя. «Тут нет такого, что я покинул Россию или вышел из чата, как говорится», — сказал он, добавив, что, конечно, собирается вернуться в страну.

С 2021 года Андреев занимал пост генерального директора «Крыльев Советов», который покинул 17 февраля. Его сменил Роберт Тер-Абрамян, до этого работавший в нескольких хоккейных клубах, КХЛ и ФНЛ.

«Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления губернатора Вячеслава Федорищева, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

В середине января новым председателем совета директоров самарского клуба стал вице-губернатор Дмитрий Яковлев. В феврале двукратный чемпион России Руслан Пименов был назначен на должность заместителя гендиректора.