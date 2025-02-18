Руслана Пименова назначили заместителем гендиректора «Крыльев Советов»

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» будет курировать стратегию развития самарского клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов

Руслан Пименов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Двукратный чемпион России Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора «Крыльев Советов». Об этом сообщается в телеграм-канале самарского клуба.

На этой должности 43-летний Пименов будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого он возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.

Ранее «РБК Спорт» сообщал о переговорах Пименова с самарским клубом.

«Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь — это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста. Еще один ключевой приоритет — привлечение болельщиков на трибуны», — сказал Пименов.

Пименов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Также он поиграл во французском «Метце» и московском «Динамо». В разное время выступал за молодежную и основную сборную России. В составе национальной команды участвовал в чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

Самарский клуб занимает десятое место в РПЛ после 18 туров. В 2024 году «Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления губернатора Вячеслава Федорищева о том, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».