Сделает ли Галицкий «Краснодар» чемпионом. Что важно знать о рестарте РПЛ

1 марта возобновляется Российская премьер-лига (РПЛ). «РБК Спорт» рассказывает об интригах оставшейся части национального чемпионата и оценивает его фаворитов с Дмитрием Аленичевым

Сергей Галицкий (Фото: Андрей Гордеев / ТАСС)

Кто участвует в чемпионской гонке

Лидером национального чемпионата является «Краснодар» с 38 баллами, который за 12 матчей до окончания первенства опережает «Зенит» на два очка. Такой отрыв получился благодаря тому, что перед уходом на перерыв «Краснодар» победил ЦСКА в домашнем матче, благодаря голу Никиты Кривцова на 90-й минуте встречи.

Пока клуб Сергея Галицкого проводит лучший сезон в своей истории. Команда Владимира Ивича впервые в своей истории ни разу не проиграла в 16 домашних матчах в РПЛ за год: всего в 2023-м году «черно-зеленые» одержали 12 побед, а четыре игры закончились вничью. Последней командой, которая ни разу не проигрывала дома за календарный год, был «Зенит» в 2019 году.

Первый матч после перерыва против «Рубина» «Краснодар» проведет без дисквалифицированного основного форварда команды Кордобы.

Во время зимнего трансферного окна «Краснодар» усилился опорным полузащитником сборной Колумбии Кевином Кастаньо. По данным Transfermarkt, за 23-летнего игрока мексиканскому «Крус Асулю» заплатили €7,3 млн. Вторым приобретением стал фланговый полузащитник Виктор Са из бразильского «Ботафого» — сумма сделки €1,5 млн.

В одном из своих редких интервью Галицкий признавался, что чемпионства может и не случиться. «Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время — это то, что я провожу на стадионе. Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой — отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет», - говорил он в интервью «Матч Премьеру» в 2022 году. Тогда же он говорил, что для чемпионства его клуба, нужно иметь бюджет как у «Зенита». Однако сейчас у клуба есть все шансы реализовать чемпионские амбиции.

«Зенит» сумел провернуть одну из самых ярких сделок, подписав из «Краснодара» Ильзата Ахметова. Также клуб приобрел Артура из «Палмейраса» за €15 млн ($16,24 млн), Педро из «Коринтианса» за €9 млн ($9,75 млн) и Нино из «Флуминенсе» за €5 млн ($5,41 млн). Теперь в петербургском клубе девять игроков с бразильским паспортом. На петербургский клуб пришлось 44,5% затрат всех российских команд в межсезонье.

Кто в числе скрытых претендентов

На третьей строчке идет «Динамо», отставая от «Зенита» на четыре очка. Зимой клуб ничем особым на трансферном рынке не отличился. Главный тренер команды Марцел Личка в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что с оптимизмом смотрит на шансы команды на чемпионство. «В футболе ситуация порой меняется очень быстро, за два тура все может перевернуться. Я бы хотел сначала сконцентрироваться на трех первых матчах после паузы: «Локомотив» и «Ахмат» дома, выезд с «Зенитом» в Кубке. Это будет очень важный отрезок для нас», — сказал он.

«Локомотив», который идет четвертым, зимой усилился защитником из «Страсбура» Жерзино Ньямси, а также нападающим французской «Тулузы» Саидом Хамуличем, выступающим также за сборную Боснии и Герцеговины.

Готов ли «Спартак»

Один из самых популярных клубов страны провел самую масштабную работу — москвичи перестроили весь спортивный блок. Должность спортивного директора занял Томаш Амарал, а руководителем селекционного департамента — Жоаким Пинту. После их прихода случился один из крупнейших трансферов межсезонься.

Из голландского «Твенте» в клуб перешел форвард Манфред Угальде за €13 млн ($14,08 млн). Угальде в этом сезоне провел 25 матчей за «Твенте» и забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Футболист после перехода успел сыграть за новую команду на победном турнире Winline Зимний Кубок РПЛ, отличившись голом и результативной передачей.

Под давлением остается и главный тренер команды Гильермо Абаскаль. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» говорил, что, какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен находиться на пятом месте по итогам первой половины чемпионата. И болельщики «с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров» недовольны сложившейся ситуацией, уточнял Малышев. Абаскаль в феврале ответил, что с пониманием относится к слухам о своей отставке. «Я год назад продлил контракт. Понятно, что увольнения — часть футбола. Но мы работаем в большом проекте. Если есть недовольство, то увольняется пилот проекта. А если есть возможность продолжать работу, то мы продолжаем вести наш проект вперед», — сказал он.

Кого считает фаворитами на чемпионство эксперт

Один из лучших российских футболистов в истории Дмитрий Аленичев заявил РБК, что считает фаворитом чемпионской гонки «Зенит». «На 99% уверен, что чемпионом станет «Зенит», поскольку команда обладает самым сильным составом, имеет богатый чемпионский опыт, плюс трансферы за €30 млн. Учитывая, что у «Краснодара» нет длинной скамейки, а также дисквалификацию лучшего, по моему мнению, игрока нашего чемпионата Кордобы, то команда не вытянет чемпионскую гонку. Как я сказал, «Зенит» станет чемпионом», — сказал Аленичев.

Специалист также выделил несколько переходов, которые свершились во время зимнего тренсферного окна. «Кроме тех трансферов, которые провел «Зенит», очень интересен трансфер Угальде в «Спартак». Хочется посмотреть на него в официальных матчах, а не в товарищеских, где команда побеждала соперников с большим счетом. Все-таки это один из самых дорогих в трансферов в истории «Спартака». И третий трансфер — колумбиец Кастаньо. Интересно, как он впишется в команду, ведь за него отдали внушительную сумму. Любопытно посмотреть, как будет выглядеть его связка с соотечественником Кордобой», отметил Аленичев.

По его словам, больше всего ему было бы интересно посмотреть на «Спартак» в весенней части сезона. «Любопытно будет понаблюдать за родной командой и увидеть, какие выводы они сделали по сравнению с прошлой весной. Поскольку прошлую весну они провалили. Второе — хотелось бы увидеть хорошую чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Краснодаром». Также я бы с большой симпатией посмотрел на «Динамо» и не чужим мне «Локомотивом», где я провел неплохих три года, а также интересно будет понаблюдать за тем, как ЦСКА будет бороться за тройку», — подытожил Аленичев.