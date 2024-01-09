«Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» футболиста сборной России Ахметова

«Зенит» купил у лидирующего в РПЛ «Краснодара» футболиста сборной России

Полузащитник Ильзат Ахметов подписал контракт с петербургским клубом до конца сезона 2025/26 с возможностью продления

Ильзат Ахметов (Фото: fc-zenit.ru)

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

Ахметов начал профессиональную карьеру в казанском «Рубине», затем выступал за ЦСКА, а в июле 2022 года перешел в «Краснодар». В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В марте 2019-го Ахметов дебютировал в сборной России. На счету футболиста девять матчей за национальную команду.

«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах. «Краснодар» лидирует (38).