«Краснодар» объявил о переходе футболиста сборной Колумбии

Опорный полузащитник Кевин Кастаньо ранее выступал за мексиканский «Крус Асуль»

Кевина Кастаньо (Фото: Leopoldo Smith / Getty Images)

Полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

«Краснодар» и мексиканский «Крус Асуль» оформили трансфер 23-летнего игрока. Футболист присоединится к новой команде на предстоящем сборе в Дубае, пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

Минувшим летом Кастаньо подписал контракт с «Крус Асулем», куда перешел из «Америка де Кали». За полгода опорный полузащитник отыграл за мексиканский клуб 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

В сборной Колумбии Кастаньо провел семь матчей.

«Краснодар» в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах. На втором месте петербургский «Зенит» (36).