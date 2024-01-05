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«Краснодар» объявил о переходе футболиста сборной Колумбии

«Краснодар» объявил о переходе футболиста сборной Колумбии Кастаньо
Опорный полузащитник Кевин Кастаньо ранее выступал за мексиканский «Крус Асуль»
Кевина Кастаньо
Кевина Кастаньо (Фото: Leopoldo Smith / Getty Images)

Полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

«Краснодар» и мексиканский «Крус Асуль» оформили трансфер 23-летнего игрока. Футболист присоединится к новой команде на предстоящем сборе в Дубае, пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

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Минувшим летом Кастаньо подписал контракт с «Крус Асулем», куда перешел из «Америка де Кали». За полгода опорный полузащитник отыграл за мексиканский клуб 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

В сборной Колумбии Кастаньо провел семь матчей.

«Краснодар» в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах. На втором месте петербургский «Зенит» (36).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар
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