«Локомотив» объявил о переходе защитника «Страсбура»

«Локомотив» вслед за арендой Саида Хамуличу у «Тулузы» подписал защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси. Соглашение с французом рассчитано на 3,5 года

Жерзино Ньямси (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Московский «Локомотив» сообщил о переходе французского защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси, который подписал контракт на 3,5 года.

Возможный трансфер 27-летнего футболиста, который провел три матча за молодежную сборную Франции, обсуждался с начала января.

В этом сезоне Ньямси сыграл 13 матчей в чемпионате Франции.

Защитник является воспитанником «Ренна», за «Страсбур» играл с 2021 года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара».

Накануне московский клуб арендовал у другого французского клуба, «Тулузы», 23-летнего форварда сборной Боснии и Герцеговины Саида Хамулича.