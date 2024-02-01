«Локомотив» объявил о переходе защитника «Страсбура»
Московский «Локомотив» сообщил о переходе французского защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси, который подписал контракт на 3,5 года.
Возможный трансфер 27-летнего футболиста, который провел три матча за молодежную сборную Франции, обсуждался с начала января.
В этом сезоне Ньямси сыграл 13 матчей в чемпионате Франции.
Защитник является воспитанником «Ренна», за «Страсбур» играл с 2021 года.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара».
Накануне московский клуб арендовал у другого французского клуба, «Тулузы», 23-летнего форварда сборной Боснии и Герцеговины Саида Хамулича.
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