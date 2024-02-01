Итальянская газета узнала о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может с 2025 года стать пилотом Ferrari, сообщают Corriere della Sera и AS.
Итальянская газета пишет, что 39-летний британец проявляет активный интерес к Ferrari, которая ранее несколько раз пыталась его переманить. По данным AS, окончательные детали возможного перехода еще не согласованы.
Контракт Хэмилтона с Mercedes действует до конца сезона-2025, но его можно попытаться расторгнуть.
Ferrari 25 января продлила контракт с монегаском Шарлем Леклером.
У второго пилота, испанца Карлоса Сайнса-младшего, соглашение рассчитано до конца следующего сезона и пока не продлевалось.
Среди вариантов продолжения карьеры испанца называют Audi, Mercedes или Aston Martin.
Хэмилтон одержал 103 победы в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.
В прошлом сезоне Хэмилтон стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло