Итальянская газета узнала о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari

Corriere della Sera: Хэмилтон может в 2025 году заменить Сайнса в Ferrari

Британский гонщик может в 2025 году заменить Карлоса Сайнса-младшего, у которого заканчивается контракт с Ferrari. Детали возможного перехода еще не согласованы

Льюис Хэмилтон (Фото: Bryn Lennon / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может с 2025 года стать пилотом Ferrari, сообщают Corriere della Sera и AS.

Итальянская газета пишет, что 39-летний британец проявляет активный интерес к Ferrari, которая ранее несколько раз пыталась его переманить. По данным AS, окончательные детали возможного перехода еще не согласованы.

Контракт Хэмилтона с Mercedes действует до конца сезона-2025, но его можно попытаться расторгнуть.

Ferrari 25 января продлила контракт с монегаском Шарлем Леклером.

У второго пилота, испанца Карлоса Сайнса-младшего, соглашение рассчитано до конца следующего сезона и пока не продлевалось.

Среди вариантов продолжения карьеры испанца называют Audi, Mercedes или Aston Martin.

Хэмилтон одержал 103 победы в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.

В прошлом сезоне Хэмилтон стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум.