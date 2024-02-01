 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Итальянская газета узнала о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari

Corriere della Sera: Хэмилтон может в 2025 году заменить Сайнса в Ferrari
Британский гонщик может в 2025 году заменить Карлоса Сайнса-младшего, у которого заканчивается контракт с Ferrari. Детали возможного перехода еще не согласованы
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Bryn Lennon / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может с 2025 года стать пилотом Ferrari, сообщают Corriere della Sera и AS.

Итальянская газета пишет, что 39-летний британец проявляет активный интерес к Ferrari, которая ранее несколько раз пыталась его переманить. По данным AS, окончательные детали возможного перехода еще не согласованы.

Контракт Хэмилтона с Mercedes действует до конца сезона-2025, но его можно попытаться расторгнуть.

Ferrari 25 января продлила контракт с монегаском Шарлем Леклером.

«Формула-1» отказала американской команде в присоединении к чемпионату
Спорт
Фото:Andretti Autosport

У второго пилота, испанца Карлоса Сайнса-младшего, соглашение рассчитано до конца следующего сезона и пока не продлевалось.

Среди вариантов продолжения карьеры испанца называют Audi, Mercedes или Aston Martin.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Хэмилтон одержал 103 победы в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.

В прошлом сезоне Хэмилтон стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Льюис Хэмилтон
Материалы по теме
Команда «Формулы-1» Ferrari продлила контракт с Леклером
Спорт
Команда F1 уволила менеджера, разорвавшего контракт с российским гонщиком
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
СК показал видео с места падения сбитого Ил-76 Политика, 13:51
Как цифровые рабочие пространства помогают работнику на удаленке РБК и МойОфис, 13:48
Евросоюз утвердил помощь на $50 млрд для Украины Политика, 13:47
Доля импортной соли на рынке выросла до трети Экономика, 13:46
Кремль заявил о попытках США переложить на Евросоюз расходы на Украину Политика, 13:39
Основатель Baring Vostok Калви опроверг признание вины Бизнес, 13:38
Лидеры ЕС договорились о помощи для Украины в $50 млрд⁠ Политика, 13:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Абаскаль ответил на вопрос об отставке с поста тренера «Спартака» Спорт, 13:34
Цены на новостройки в Москве снизились впервые с весны 2023 года Недвижимость, 13:31
Дума приняла проект обращения к конгрессу США из-за сбитого Ил-76 Политика, 13:31
Кремль сообщил о диалоге с Турцией из-за закрытия счетов в банках Политика, 13:29
В январе рост цен на вторичное жилье в Москве почти прекратился Недвижимость, 13:28
Сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами Спорт, 13:28
Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки Политика, 13:22