Команда F1 уволила менеджера, разорвавшего контракт с российским гонщиком

Вместо Гюнтера Штайнера командой Haas будет руководить Аяо Комацу. В 2022 году Haas расторгла контракт с Никитой Мазепиным и «Уралкалием» из-за спецоперации на Украине

Гюнтер Штайнер (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Американская команда «Формулы-1» Haas объявила об уходе итальянца Гюнтера Штайнера с поста руководителя, его заменит японец Аяо Комацу, который был директором по инжинирингу.

Комацу работает в Haas c 2016 года. Штайнер занимал свой пост с апреля 2014 года.

Haas в прошлом сезоне занял последнее, десятое, место в Кубке конструкторов. Пилоты команды Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен стали 16-м и 19-м соответственно, ни разу не попав на подиум в гонках.

В марте 2022 года Haas разорвала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным, который провел за команду один сезон, и титульным спонсором «Уралкалием» (совладелец — отец гонщика Дмитрий Мазепин).

Россиянина в составе заменил Магнуссен.

Комацу после ухода Мазепина заявлял, что с ним команда не набрала бы очков. Мазепин ответил, что не расстроился из-за слов японца и не согласен с ними.