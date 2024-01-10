Команда F1 уволила менеджера, разорвавшего контракт с российским гонщиком
Американская команда «Формулы-1» Haas объявила об уходе итальянца Гюнтера Штайнера с поста руководителя, его заменит японец Аяо Комацу, который был директором по инжинирингу.
Комацу работает в Haas c 2016 года. Штайнер занимал свой пост с апреля 2014 года.
Haas в прошлом сезоне занял последнее, десятое, место в Кубке конструкторов. Пилоты команды Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен стали 16-м и 19-м соответственно, ни разу не попав на подиум в гонках.
В марте 2022 года Haas разорвала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным, который провел за команду один сезон, и титульным спонсором «Уралкалием» (совладелец — отец гонщика Дмитрий Мазепин).
Россиянина в составе заменил Магнуссен.
Комацу после ухода Мазепина заявлял, что с ним команда не набрала бы очков. Мазепин ответил, что не расстроился из-за слов японца и не согласен с ними.