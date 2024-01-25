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Команда «Формулы-1» Ferrari продлила контракт с Леклером

Команда «Формулы-1» Ferrari продлила контракт с гонщиком Шарлем Леклером
Точные сроки контракта с 26-летним гонщиком не называются, ожидается, что он останется в команде до 2026 года. В прошлом сезоне Шарль Леклер стал по итогам сезона пятым, а годом ранее — вторым
Шарль Леклер
Шарль Леклер (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Команда «Формулы-1» Ferrari объявила о продлении контракта с пилотом Шарлем Леклером на несколько сезонов.

Срок нового контракта с монегаском не уточняется. Motorsport пишет, что Леклер будет выступать за команду до 2026 года. Текущий контракт пилота был рассчитан до конца предстоящего сезона.

Леклер присоединился к Ferrari в 2019 году после года выступлений за Alfa Romeo.

На счету 26-летнего монегаска пять побед в гонках, 30 попаданий на подиум и 23 поул-позиции.

Команда — рекордсмен «Формулы-1» переименована в «Стейк»
Спорт
&quot;Формула-1&quot;

В прошлом сезоне он занял пятое место в зачете пилотов после Макса Ферстаппена, Серхио Переса (оба — Red Bull), Льюиса Хэмилтона (Mercedes) и Фернандо Алонсо (Aston Martin). В 2022-м Леклер был вторым по итогам сезона.

Ferrari стала третьей в Кубке конструкторов-2023, уступив Red Bull и Mercedes.

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Первая гонка в новом сезоне «Формулы-1» пройдет в Бахрейне 2 марта.

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Анна Сатдинова
«Формула-1» Ferrari Шарль Леклер
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