Команда «Формулы-1» Ferrari продлила контракт с Леклером

Точные сроки контракта с 26-летним гонщиком не называются, ожидается, что он останется в команде до 2026 года. В прошлом сезоне Шарль Леклер стал по итогам сезона пятым, а годом ранее — вторым

Шарль Леклер (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Команда «Формулы-1» Ferrari объявила о продлении контракта с пилотом Шарлем Леклером на несколько сезонов.

Срок нового контракта с монегаском не уточняется. Motorsport пишет, что Леклер будет выступать за команду до 2026 года. Текущий контракт пилота был рассчитан до конца предстоящего сезона.

Леклер присоединился к Ferrari в 2019 году после года выступлений за Alfa Romeo.

На счету 26-летнего монегаска пять побед в гонках, 30 попаданий на подиум и 23 поул-позиции.

В прошлом сезоне он занял пятое место в зачете пилотов после Макса Ферстаппена, Серхио Переса (оба — Red Bull), Льюиса Хэмилтона (Mercedes) и Фернандо Алонсо (Aston Martin). В 2022-м Леклер был вторым по итогам сезона.

Ferrari стала третьей в Кубке конструкторов-2023, уступив Red Bull и Mercedes.

Первая гонка в новом сезоне «Формулы-1» пройдет в Бахрейне 2 марта.