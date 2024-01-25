Команда «Формулы-1» Ferrari продлила контракт с Леклером
Команда «Формулы-1» Ferrari объявила о продлении контракта с пилотом Шарлем Леклером на несколько сезонов.
Срок нового контракта с монегаском не уточняется. Motorsport пишет, что Леклер будет выступать за команду до 2026 года. Текущий контракт пилота был рассчитан до конца предстоящего сезона.
Леклер присоединился к Ferrari в 2019 году после года выступлений за Alfa Romeo.
На счету 26-летнего монегаска пять побед в гонках, 30 попаданий на подиум и 23 поул-позиции.
В прошлом сезоне он занял пятое место в зачете пилотов после Макса Ферстаппена, Серхио Переса (оба — Red Bull), Льюиса Хэмилтона (Mercedes) и Фернандо Алонсо (Aston Martin). В 2022-м Леклер был вторым по итогам сезона.
Ferrari стала третьей в Кубке конструкторов-2023, уступив Red Bull и Mercedes.
Первая гонка в новом сезоне «Формулы-1» пройдет в Бахрейне 2 марта.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы