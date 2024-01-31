«Формула-1» отказала американской команде в присоединении к чемпионату

Andretti не сможет вступить в чемпионат в 2025 году. Владельцы «Формулы-1» заявили, что не верят в конкурентоспособность американской команды

Фото: Andretti Autosport

Владельцы «Формулы-1» отклонили заявку американской команды Andretti на вступление в чемпионат с 2025 года. Об этом сообщает Autosport со ссылкой на заявление Formula One Management.

«В процессе оценки заявки было установлено, что присутствие 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату. Самый важный способ, которым новый участник может принести пользу, — это быть конкурентоспособным. Мы не верим, что заявитель станет конкурентоспособным участником», — говорится в заявлении FOM.

Также отмечается, что наличие дополнительной команды на стартовой решетке создаст ненужную финансовую нагрузку для нынешних промоутеров гонок чемпионата. «Добавление 11-й команды возложит операционную нагрузку на организаторов гонок, подвергнет некоторых из них значительным затратам и сократит технические, операционные и коммерческие площади других участников», — также сказано в заявлении.

В команде Andretti в январе 2023 года объявили о планах попытаться вступить в «Формулу-1». Партнером должен был стать Cadillac, принадлежащий General Motors.

Ранее Andretti получил предварительное одобрение на присоединение к «Формуле-1» со стороны Международной автомобильной федерации (FIA), но последнее слово оставалось за руководством гоночной серии.