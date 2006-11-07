На срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" с 30 октября по 3 ноября объем торгов составил 98,1 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 07 ноя 2006, 10:14
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На срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" с 30 октября по 3 ноября объем торгов составил 98,1 млн руб.
На срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" с 30 октября по 3 ноября объем торгов составил 98 млн 190 тыс. руб. (за предыдущую неделю - 31 млн 320 тыс. руб.) Общее число заключенных сделок - 75 на 3310 контрактов (предыдущая неделя - 59 сделок и 922 контрактов). Объем открытых позиций при закрытии торговой сессии зафиксирован на отметке 10320 контрактов, что составляет 321 млн 430 тыс. руб.