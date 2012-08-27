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Россияне сами решат, что делать с накопительным пенсионным взносом
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Россияне сами решат, что делать с накопительным пенсионным взносом
Санкт-Петербург и область, 27 авг 2012, 12:41
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Россияне сами решат, что делать с накопительным пенсионным взносом
Министерство труда и социальной защиты РФ завершило разработку проекта пенсионной реформы.

Министерство труда и социальной защиты РФ завершило разработку проекта пенсионной реформы. Ведомство предлагает в течение ближайших трех лет направлять часть накопительной составляющей пенсии – от 2 до 4% из нынешних шести процентов – на текущие выплаты пенсионерам.

В соответствии с инициативой Минтруда, с 2015г. россиянам будет предоставлено право выбора – оставить накопительный взнос себе или перевести его в солидарную часть. Кроме того, министерство намерено поэтапно сокращать число получателей досрочных пенсий. К 2032г. планируется выйти на бездефицитный бюджет и довести размер пенсии до трех прожиточных минимумов. Об этом пишет газета "РБК daily".

Ряд предложений Минтруда вступит в силу уже в 2013г. Вместе с Пенсионным фондом ведомство предлагает перейти на систему из трех компонентов – солидарного, добровольного и накопительного, при этом существенно урезав последний. В Минфине полагают, что такую меру можно компенсировать более жесткой индексацией.

Предполагается, что в 2 раза повысится тариф для самозанятых (сейчас тариф на страховую часть пенсии составляет чуть более 14 тыс. руб.). В Пенсионном фонде России считают, что нынешний тариф не позволяет самозанятому населению формировать пенсионные права в нормальном объеме.

Кроме того, Минтруд собирается принять меры, чтобы получатели досрочных пенсий перестали "тянуть систему вниз". По данным Росстата, на 2010г. на получателей досрочных пенсий приходилось 30% новых назначений пенсий и около 10% бюджета Пенсионного фонда. При этом под право на досрочную пенсию подпадали около 40% экономически активных россиян. Министерство предлагает поэтапно повышать тариф на рабочие места.

С 2013г. на 2% увеличится тариф для так называемого второго списка и на 4% – для первого. В дальнейшем тарифы могут вырасти на 6 и 9% соответственно. При этом для работодателя предлагается альтернатива: либо платить повышенный тариф, либо вывести опасные для здоровья места из разряда вредных путем переаттестации.

Врачей и учителей ждет постепенно повышение стажа. В Минтруда и Пенсионном фонде подчеркивают, что нововведение коснется лишь работников, вновь входящих в систему, и накопленные пенсионные права, даже при наличии одного дня стажа, никто не потеряет.

В ближайшие три года ведомства собираются рассмотреть возможность перераспределения части накопительного тарифа (6%) в солидарную часть. Причем просчитывались два варианта такого маневра: с учетом переноса 2 и 4%. Сторонники перераспределения аргументируют свою позицию тем, что накопительная составляющая начнет давать серьезный коэффициент замещения лишь к 2035г., а в ближайшие 20 лет основным источником формирования пенсионных прав будет солидарная система.

В Минфине же предлагают вместо этого снизить индексацию пенсий (индексировать в расчете на среднеарифметическое между инфляцией и зарплатами), а также не выплачивать пенсию работающим пенсионерам. По подсчетам экспертов, экономия от индексации составит около 500 млрд руб. к 2015г.

После 2016г. застрахованным могут дать выбор – формировать свои права в солидарной либо в накопительной части. Сверх этого может быть предложена добровольная часть (порядка 2% от зарплаты), которую обеспеченный работник захочет платить самостоятельно.

С 2013г. стартует и новая система расчета "периода дожития" – времени, когда человек находится на пенсии. К 2016г. он должен вырасти с 19 до среднестатистического по стране (около 21,4 года).

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