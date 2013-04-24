Г.Полтавченко разрешил вырубать парки ради школьников

На сегодняшнем выступлении перед депутатами Петербурга губернатор Георгий Полтавченко выразил мнение, что участок, на котором собираются построить школу, поликлинику или детский сад, можно исключать из списка зон зеленых насаждений.

Фото: gov.spb.ru

На сегодняшнем выступлении перед депутатами Петербурга губернатор Георгий Полтавченко выразил мнение, что участок, на котором собираются построить школу, поликлинику или детский сад, можно исключать из списка зон зеленых насаждений.

При этом губернатор добавил, что такие случаи - лишь исключение из правил. "Я поручил КГА пресекать все посягательства на "зеленые легкие" города", - сказал градоначальник.

По данным Г.Полтавченко, в прошлом году в Петербурге было выявлено 2,17 тыс. га, которые должны быть включены в список городских лесов, и 382 га, которые нужно отнести к категории зеленых насаждений. В настоящий момент готовится поправка в Генплан Петербурга, чтобы не допустить застройки этих участков.

Предложение Г.Полтавченко по поводу вырубки парков и скверов ради школ и детсадов — не ново. Подобные инциденты и так случаются в Петербурге. Так, недавно развернулась очередная борьба застройщика с местными жителями за внутриквартальный сквер в Калининском районе города.

На спорной территории запланировано строительство 17-этажного жилого дома, спортивного комплекса и многоэтажного паркинга. Эти здания должны занять часть парка Академика Сахарова и "уплотнить" существующий городской квартал, забрав под строительство детсада еще часть внутриквартального сквера. Эти планы возмутили местных жителей, которые были бы и рады новому детскому саду, если бы его возведение не было запланировано на территории сквера.

В марте прошлого года городская комиссия по зеленым насаждениям исключила его из списка охраняемых из-за того, что детский сад очень нужен, а другого места в квартале нет.