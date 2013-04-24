Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,71 EUR Нал. 70,54 69,76 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8900,00 -733,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25211,27 -0,49% Nasdaq 7596,68 +0,47% FTSE 7214,76 -0,13%
Г.Полтавченко разрешил вырубать парки ради школьников
Лента новостей
Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество
Г.Полтавченко разрешил вырубать парки ради школьников
Санкт-Петербург и область, 24 апр 2013, 01:00
0
Г.Полтавченко разрешил вырубать парки ради школьников
На сегодняшнем выступлении перед депутатами Петербурга губернатор Георгий Полтавченко выразил мнение, что участок, на котором собираются построить школу, поликлинику или детский сад, можно исключать из списка зон зеленых насаждений.
Фото: gov.spb.ru

На сегодняшнем выступлении перед депутатами Петербурга губернатор Георгий Полтавченко выразил мнение, что участок, на котором собираются построить школу, поликлинику или детский сад, можно исключать из списка зон зеленых насаждений.

При этом губернатор добавил, что такие случаи - лишь исключение из правил. "Я поручил КГА пресекать все посягательства на "зеленые легкие" города", - сказал градоначальник.

По данным Г.Полтавченко, в прошлом году в Петербурге было выявлено 2,17 тыс. га, которые должны быть включены в список городских лесов, и 382 га, которые нужно отнести к категории зеленых насаждений. В настоящий момент готовится поправка в Генплан Петербурга, чтобы не допустить застройки этих участков.

Предложение Г.Полтавченко по поводу вырубки парков и скверов ради школ и детсадов — не ново. Подобные инциденты и так случаются в Петербурге. Так, недавно развернулась очередная борьба застройщика с местными жителями за внутриквартальный сквер в Калининском районе города.

На спорной территории запланировано строительство 17-этажного жилого дома, спортивного комплекса и многоэтажного паркинга. Эти здания должны занять часть парка Академика Сахарова и "уплотнить" существующий городской квартал, забрав под строительство детсада еще часть внутриквартального сквера. Эти планы возмутили местных жителей, которые были бы и рады новому детскому саду, если бы его возведение не было запланировано на территории сквера.

В марте прошлого года городская комиссия по зеленым насаждениям исключила его из списка охраняемых из-за того, что детский сад очень нужен, а другого места в квартале нет.

Теги: Полтавченко , парк , сквер , школа
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Защитники стадиона в центре Петербурга надеются на Стругацких Санкт-Петербург и область
Жители Рыбацкого митингуют, обороняя от застройщика берег Невы Санкт-Петербург и область
Петербуржцы сказали, что думают о застройке парка Сахарова Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.