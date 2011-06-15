Mazda вынуждена отозвать полмиллиона своих автомобилей

Японский автомобилестроительный концерн Mazda Motor объявил об отзыве около 494,5 тыс. автомобилей Mazda3.

Японский автомобилестроительный концерн Mazda Motor объявил об отзыве около 494,5 тыс. автомобилей Mazda3 (в Японии известна как Mazda Axela). Как сообщили представители компании, причиной послужила неполадка электронной системы, которая может помешать работе стеклоочистителей, передает Reuters.



Отзыв покрывает автомобили и комплектующие, произведенные с января 2008г. по июль 2010г. Около 158 тыс. автомобилей будут отозваны в Северной Америке, 91,6 тыс. - в Европе, 84 тыс. - в Китае, примерно 20 тыс. - в Японии. Размер издержек, связанных с отзывом, не раскрывается.



По словам пресс-секретаря Mazda, несчастных случаев, связанных с неполадкой, не зафиксировано.



Компания Mazda Motor была основана в 1920г. В настоящее время в ней работают около 22 тыс. человек. Mazda Motor производит пассажирские и коммерческие автомобили и владеет производствами в Японии, а также заводами в США, Китае, Тайване, Таиланде, ЮАР, Эквадоре, Колумбии и Зимбабве.